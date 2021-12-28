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不只生吃還能曬乾、磨粉農產品打樣協助加工

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
甘藷薯條。圖／農委會桃園農改場提供
甘藷薯條。圖／農委會桃園農改場提供

農委會桃園農改場成立「桃園區農產加值打樣中心」，協助農產品變身成唰嘴的休閒零食，也能輕鬆添加入烘焙西點、飲料、茶包等製作，增加農產經濟價值，成立一年來，協助北區農民完成打樣133件，服務逾250人。

桃園農改場表示，打樣中心提供乾燥、粉碎、碾製及焙炒等技術服務，而為因應鄰近都會消費區，北部農友諮詢的打樣訴求多以方便即食與天然養生，以及製程少添加物者為主，透過加工專業研究人員指導，已陸續完成開發柑橘果乾及茶包、秋葵脆條、甘藷薯條等打樣品。

其中，藉由乾燥技術及簡易調味開發蔬果食品，以吃零嘴的方式補充每日膳食纖維，除可品嘗蔬果風味，也可解決過往小農自行加工時，因為沒有相關經驗及設備，也缺少適當品管檢測，而造成製作品質不穩定的問題。

桃園場表示，今年新引進滾輪乾燥設備，完成多色甘藷粉開發測試，粉末成品後續可直接添加製作烘焙品或沖泡飲品上，增加食用便利性，也可作為天然色素使用，增加農產品加工應用。

秋葵脆條。圖／農委會桃園農改場提供
秋葵脆條。圖／農委會桃園農改場提供
多色甘藷粉。圖／農委會桃園農改場提供
多色甘藷粉。圖／農委會桃園農改場提供

桃園 烘焙 農改場

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