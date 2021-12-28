不只生吃還能曬乾、磨粉農產品打樣協助加工

農委會桃園農改場成立「桃園區農產加值打樣中心」，協助農產品變身成唰嘴的休閒零食，也能輕鬆添加入烘焙西點、飲料、茶包等製作，增加農產經濟價值，成立一年來，協助北區農民完成打樣133件，服務逾250人。

桃園農改場表示，打樣中心提供乾燥、粉碎、碾製及焙炒等技術服務，而為因應鄰近都會消費區，北部農友諮詢的打樣訴求多以方便即食與天然養生，以及製程少添加物者為主，透過加工專業研究人員指導，已陸續完成開發柑橘果乾及茶包、秋葵脆條、甘藷薯條等打樣品。

其中，藉由乾燥技術及簡易調味開發蔬果食品，以吃零嘴的方式補充每日膳食纖維，除可品嘗蔬果風味，也可解決過往小農自行加工時，因為沒有相關經驗及設備，也缺少適當品管檢測，而造成製作品質不穩定的問題。