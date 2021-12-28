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郵輪將復駛 首月旅客免費搭基隆觀光巴士

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供

郵輪國內旅遊將在12月31日復航，為推動基隆郵輪觀光，帶動地方觀光發展，基隆市政府推出郵輪觀巴專案活動，自12月31日起到明年1月28日止，郵輪旅客可免費搭乘基隆觀光巴士暢遊基隆熱門景點。

若郵輪旅客於觀巴景點參觀拍照，上傳Facebook、Instagram社群軟體打卡或LINE分享給朋友，或持在基隆消費的發票(不限金額)，即可兌換精美小禮物，憑郵輪產品訂購證明至指定店家消費，更可享指定商品8折優惠。

交通部航港局昨在基隆港東2、3碼頭及「探索夢號」郵輪上舉辦復航前防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練，演練過程模擬郵輪行程如有疑似確診案例之緊急應變程序，將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，讓民眾不出國也能安心搭乘郵輪旅遊。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆觀光巴士將配合郵輪抵港日發車。郵輪旅客憑郵輪產品訂購證明(如訂位確認單、旅行社開立證明或其他證明文件)或房卡即可免費搭乘基隆觀光巴士，在隨車導覽人員的講解下，暢遊基隆熱門景點如沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠、海科館、潮境公園、海洋廣場等等，每航班限量40名，請於發車前4個工作日完成報名，預約電話（02）24264866（服務時間：周一到周五，每日上午8點半到中午12點、下午1點半到5點半）。

旅客於觀巴景點參觀拍照，上傳Facebook、Instagram社群軟體打卡或LINE分享給朋友；或持在基隆消費的發票(不限金額)，即可於郵輪停靠日至基港大樓一樓(翔翼旅行社櫃檯)兌換精美小禮物1份，換完為止。另市府與在地業者合作，凡郵輪旅客於專案期間內至指定店家消費，憑郵輪產品訂購證明或房卡即可享指定商品8折優惠，詳細業者名單請上基隆旅遊網查詢。

市長林右昌說，郵輪旅客在基隆港碼頭下船後，即可抵達基隆市區，海洋廣場、基隆虎仔山KEELUNG地標、田寮河、東西水岸等港區美景即在眼前，旅客到港就置身在基隆市區裡，廟口夜市、市區商圈、特色美食、文創店家、百年老店密集出現在街道上，這是基隆最獨特的旅遊特色。

依據基隆港務公司最新統計，民國108年基隆港郵輪旅客數將近95萬人，109年1至11月基隆港郵輪旅客人次約16萬，其中 1至2月近6萬人次，3至6月郵輪因疫情停航，7至11月基隆港跳島及環島郵輪旅客將近11萬人次，郵輪旅客人次全台第一，基隆港為台灣最重要的郵輪母港，帶動台灣郵輪觀光產業的發展。

基隆旅遊網網址：https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
郵輪復駛首月旅客免費搭觀光巴士，基隆力推郵輪觀光。圖／基隆市政府觀光及城市行銷處提供
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基隆港 郵輪

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