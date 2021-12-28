高雄義大跨年焰火 警將實施三階段交管

跨年倒數加上元旦連續假期將至，初估返鄉出遊人、車潮將湧現，高雄義大世界今年是第13次舉辦跨年焰火，主打施放888秒大型藝術焰火秀，預期將吸引大批人車潮前往觀賞。為維持交通安全與順暢，仁武分局將依往年經驗，實施各項管制措施，紓解驟增車流。

仁武警分局指出，12月31日當天晚上8時許，將於高雄義大世界周邊道路陸續啟動三階段交通管制措施，另在永達技術學院仁武分校及旁邊仁欣莊園設免費接駁車、臨時停車場及計程車招呼站，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸前往。

警方提醒，散場時段義大客運其他收費營運路線均暫停營運，並加開「義大世界－高鐵左營線（8501）」沿途站點不停靠的直達車，前往高鐵左營站，以利快速疏運旅客散場。

2022義大跨年活動交通道路管制，預計時間當晚8時，若義大世界停車場客滿後，即管制自小客車進入義大世界，也可能因應疫情管制機動調整。

活動交通道路管制路段，分別為，澄觀路、水管路口；義大二路、水管路口；義大二路、學城路口；186甲、嘉保路口；186甲、高46線路口；186甲大樹平安橋；水管路、仁林路口。

當天中午12時，將啟用仁欣莊園臨時停車場；免費接駁點為，水管路上永達技術學院仁武分校門口，進場時間為中午12時，末班為晚上11時；離場則是1月1日0時15分起。