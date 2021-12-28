春節疏運高鐵加開450班次 12月30日零時開放搶票

為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，台灣高鐵公司今天宣布，自1月27日（四）至2月7日（一）規畫為期12天的春節疏運，加開450班次，12月30日（四）凌晨零時開放訂票。

高鐵說，2022年春節疏運期間，加開450班次列車，南下222班、北上228班，總計12天提供2166班次列車的旅運服務，敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。

同時，高鐵說，為服務更多旅客，春節疏運期間特別增開1月28日（南下）、2月3至日2月6日北上夜間車次，部分車站列車抵達時間將超過凌晨零時。敬請搭乘上述夜間列車的旅客，留意到站時間，並及早安排接駁方式，以免影響行程。

高鐵說，旅客可自12月30日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

此外，高鐵說，配合春節連續假期，1月22日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別於當日增開三班次北上列車，將併同春節疏運自12月30日開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵說，春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。