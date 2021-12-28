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元旦連假31日中午12點前 桃園臺66南下中山高匝道封閉

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
台66快速道路南下進入中山高匝道，周五元旦連假第一天中午12點前封閉。記者鄭國樑／翻攝
台66快速道路南下進入中山高匝道，周五元旦連假第一天中午12點前封閉。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局配合辦理2022年元旦連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入中山高平鎮系統交流道南下匝道入口，12月31日（周五）凌晨0點起至中午12點封閉，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長孫三陽表示，這周五開始有3天元旦連續假日，31日66快速道路匯入中山高平鎮系統交流道南下匝道封閉12小時。

建議使用替代道路規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下，接南平路、轉陸橋南路接臺1線（延平路）南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞在車陣中。

元旦連續假期收假前不封閉上述匝道入口，但仍請各駕駛人出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968，也可上交通部網站查詢。    

元旦 連續假期 桃園

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