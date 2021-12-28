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周四起再降溫跨年有雨會冷！ 吳德榮：東部不利迎曙光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
周四至周六元旦晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷。聯合報系資料照
周四至周六元旦晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北海岸、東北部降雨較明顯。今晨截至4時47分本島平地最低氣溫為嘉義東區的11.3度；其他各地區平地最低氣溫：北部新北石門區的12.2度，南部台南後壁區、高雄大樹區12.3度，東部宜蘭五結鄉12.3度，台北市南港區13.0度。 

氣象局說，今日白天至明日冷空氣減弱、氣溫漸回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。今日各地區氣溫：北部12至20度，中部11至23度，南部12至24度，東部12至23度。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天下午起東北季風略增強，北、東轉有局部短暫雨。周四至周六元旦晨另一波「強度較弱，水氣較少」的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響較小，中南部白天舒適早晚涼。北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。

吳德榮說，跨年夜至元旦晨，氣溫偏低，各地區的平地最低氣溫約在13至15度，天氣偏冷，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。 

吳德榮說，元旦白天起至下周一仍受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，西半部晴時多雲。北台偏涼，中南部白天舒適早晚涼。期末模式的模擬，仍在調整中，應持續觀察更新的資料。

吳德榮 元旦 東北季風

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