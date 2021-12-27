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十大藝文新聞揭曉 台灣維納斯、北車鳥人都入選

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北車站的公共藝術「鳥人」7月光榮退休，引來民眾不捨，入選十大藝文新聞。圖／台北當代藝術館提供
台北車站的公共藝術「鳥人」7月光榮退休，引來民眾不捨，入選十大藝文新聞。圖／台北當代藝術館提供

由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2021年度十大藝文新聞」票選活動今天揭曉。其中「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」獲得最高票數；第二名是「《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路，保障藝文工作者創作權益」；第三名則為「『台灣的維納斯』重見天日，黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏」。今年十大新聞中視覺藝術類就佔了4則，深受台北民眾喜愛的「北車鳥人」光榮退休也入選第7名。

年度十大藝文新聞係由國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所劉蕙苓教授帶領學生從數百則藝文新聞中逐條篩選出 30 則候選新聞，涵蓋表演藝術、視覺藝術、文化政策與文化資產四大類別，於 11 月 29 日至 12 月 13 日上網開放全民票選，經由 1149 位民眾投票選出前 10 名，藉此回顧國內藝文動向也展望未來藝文產業新趨勢。

劉蕙苓表示，年度十大藝文新聞全民票選活動今年邁入第11 年，一千筆以上的資料雖然採用自願樣本，但仍具有其意義。今年的投票結果也相當特別，往年通常以表演藝術類最多，今年十大新聞中視覺藝術類就佔了 4 則，表演藝術類只有 2 則，而且有幾則新聞和過去曾入選的指標性文化政策都有所關聯。

十大藝文新聞如下：

1. 全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊

2. 《文化藝術工作者及事業著作權保障辦法》上路 保障藝文工作者創作權益

3. 「台灣的維納斯」重見天日 黃土水塵封半世紀名作《甘露水》交付文化部永久典藏

4. 文獎條例三讀通過，強調保障藝文勞動權益

5. 數位、紙本藝 FUN 券開放登記，逾萬藝文場所可用

6. 兩廳院「OPENTIX」售票平台 4 月 1 日正式營運，1 元就能線上觀賞演出

7. 北車鳥人「夢遊」陪伴通勤族 11 年於今年 7 月撤下，民眾不捨：「老鳥下台一鞠躬」

8. 奈良美智特展開幕，為台灣創作「朦朧潮濕的一天」首亮相

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