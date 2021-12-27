生醫、資通訊強強聯手 科技部打造精準健康生態系

台灣2017年開始推動生醫產業創新推動方案，今年為促進國人健康，更著手推動精準健康戰略產業，導入人工智慧、物聯網、5G、穿戴裝置等新科技，「將精準醫療擴大延伸為精準健康」。科技部表示，藉由國內生醫及資通訊產業強強聯手，將共同建構台灣成為精準健康與科技防疫的標竿國家，同時也吸引民間藥廠等企業協助，增加生醫產業競爭力。

台灣精準健康戰略產業發展方案為科技部、衛福部及經濟部共同合作，預計四年投資台幣95億元，並制定完善精準健康生態體系、扶植精準健康產業鏈、接軌國際佈局全球共三大策略，以及國家級生醫資料庫、精準健康產品及服務、精準防疫產品、前瞻生物製劑研發及製造、拓展國際生醫商機等五項具體措施，帶領台灣生醫產業創新前進。

科技部生命科學研究發展司司長陳鴻震說，國家級生醫資料庫為整合台大、北榮等八家醫學中心，收集患者電子病歷、影像檢查等資料，為台灣生醫打好基礎，「相關資料含金量很高，有利發展AI學習」，但制定公版參與者同意書非常困難，須兼顧維護個資、公眾利益及產業發展，最後也會考量成立第三方公正單位發揮監督角色。

科技部也鼓勵老師、學生創業，如育苗計畫、科研創業計畫的萌芽及拔尖案，並引進美國史丹佛大學的培訓模式及資源，推動生醫與醫材轉譯加值人才培訓計畫(SPARK)鼓勵創新，目前台灣已連續獲選為全球四大超級創新國，並帶領國內新創公司到全球各地醫療展推廣創造商機。

陳鴻震表示，台灣製藥、醫療器材、應用生技、健康福祉等生技產業在去年底營業額已高達6400多億元，如今透過資安技術、穿戴裝置、區塊鏈、雲端運算、感測技術等數位科技加速創新，且「生技醫藥產業發展條例」已順利於立法院通過，將精準醫療、數位醫療、再生醫療也納入租稅優惠範圍，有助推升精準健康戰略產業的未來發展。