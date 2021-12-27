25億觀光基金挨批「大內宣」 觀光局：為開放做準備

政府一年「大內宣」預算動輒數十億元，在野黨立委認為部會把行銷費用挪到基金預算中，觀光發展基金編列25.7億元宣傳費就是一例，遭網友酸是「抗中飽台」；交通部觀光局說經費是經常性觀光活動「行銷推廣費」，與「媒體政策及業務宣導費」兩者性質不同，不宜混為一談。

觀光局說，111年度觀光發展基金遵照立法院決議，新增「媒體政策及業務宣導費」，依預算法第62條之1規定，辦理政策宣導編列475萬元；而「行銷推廣費」編列25.7億元，則是辦理經常性常態觀光業務活動的行銷推廣費，例如辦理多元主題旅遊、全台標竿觀光活動推廣等，與做為政策宣傳「政策媒體及業務宣導費」全然不同。

觀光局表示，觀光宣導基於收支配合原則，二十餘年來相關業務及媒體宣導費用均編列於觀光發展基金項下執行，秉持「不重複編列」的規定，公務預算從未編列宣導相關費用。

觀光局說，109年（疫情前）因來台旅客連續5年突破1000萬人次、國民旅遊亦屢創新高至1.8億人次，為加強國內外觀光市場推展，基金宣傳費用逐年增加至109年31.4億元，考量疫情，109-110年相關預算多已移緩濟急用於產業紓困振興所用。

觀光局表示，111年撙節預算編列「行銷推廣費」下修至25.7億元中，國內行銷推廣費與國際行銷推廣費各約占50%。其中，國內行銷推廣費用約12.83億元，主要推動包含交通部觀光局及所轄13個國家風景區管理處整體觀光資源整備，及旅遊服務設施優化行銷（例如北海岸一柳四灣、芝蘭海上觀景平台、宜蘭五漁村、澎湖黃金海岸……等新景區）、旅遊安全宣導等重要觀光業務宣傳推廣。

在國際行銷推廣費用約12.87億元，已考量疫情因素較往年減列。全球均因疫苗覆蓋率提升，積極為邊境開放及吸引國際旅客入境做準備，評估台灣國際觀光行銷最有效益前提下，持續投放行銷資源及宣傳力道。