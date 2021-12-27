完成防疫演練 「探索夢號」元旦啟航迎曙光

交通部航港局在基隆港東2、3碼頭及「探索夢號」郵輪上舉辦復航前防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練，模擬郵輪行程疑似確診案例緊急應變程序，過程中由公衛專家及疾管署逐一檢視各項作業環節，過程順暢逼真，圓滿完成，將如期於12月31日晚間啟動復航跨年迎曙光航程，讓民眾不出國也能安心搭郵輪。

航港局表示，演練前先說明中央流行疫情指揮中心12月23日核定的復航指引、應變計畫後，隨即進入演練程序，本次演練情境設定載運65名旅客、339名船員，自基隆港出發往花蓮航程中發生2名旅客自覺身體不適，以電話通知船上醫務室船醫自身健康狀況異常，進而被檢測為陽性疑似確診(PUI)案例。

航港局說，演練內容包括：疑似症狀個案於艙房內電話聯繫船上醫務室後，即由船上醫療人員著防護裝備將PUI移送隔離房，再由船醫執行採檢及初步疫調，經船醫以克雷多維特PCR分析儀檢測20分鐘後判定為疑似陽性，隨即通報船長，由船長全船廣播，全船旅客及船員立即返回艙房並啟動緊急應變計畫，郵輪停止繼續航程立即返航基隆港。

演練中，同一時間，並由船上疾病管制委員會召會確認各部門情況，展開PUI船上足跡搜尋；靠港後，首先由PUI個案下船搭乘救護車就醫，其餘旅客於甲板進行PCR採檢後依序搭乘防疫車輛至防疫旅館隔離，全船人員均瞭解各自工作，演練過程大致順利。

航港局說，公衛學者專家、疾管署提出建議，主要分為平時防疫措施落實及發現確診個案的應變作為，如加強員工針對COVID-19防疫認知及措施等的教育訓練，尤其為郵輪新進員工及時常接待旅客的服務人員、每月辦理一定規模船上應急演練，落實緊急應變計畫船員部署及應處作為。

此外，航港局會派員督導、遊藝場及賭場營業時間應合理安排，注意清消頻率及落實情況；若船上發現疑似確診個案，應立即自CCTV掌握密切接觸者足跡，客房部送餐時須提供醫療口罩給船上所有旅客，並注意安撫旅客情緒及減少PCR採檢、離船動線等候時間。一旦發生確診狀況，業者應向航港局通報，航港局也會通知CIQS等相關單位立即成立應變小組，另建議船方復航初期，營運人力安排應相對予以調整，以穩健方式營運，建立民眾搭乘郵輪信心。