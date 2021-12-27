第八屆「教育部藝術教育貢獻獎」 廖年賦獲終身成就獎

第八屆「教育部藝術教育貢獻獎」今天在國立台灣藝術教育館舉行頒獎典禮，共有28個團體、16位個人獲獎，由教育部部長潘文忠親自出席頒獎，感謝他們對藝術教育的貢獻與付出。

這屆「終身成就獎」頒予前師大藝術學院院長梁秀中和前國立臺灣藝術大學教授廖年賦。梁秀中為藝術教育奉獻40多年，曾協助建置國內相關文化藝術法規、制度外，並參與國際美展及美教會議，為臺灣發聲。廖年賦教授於民國57年成立了「世紀學生管絃樂團」，於民國79年籌畫成立「臺北縣交響樂團」(今新北市交響樂團)，培養學子無數。

現年90歲的廖年賦教授，是台灣最高齡樂團指揮家、音樂教育家與音樂藝術推動者，他在致詞時說：「我不是因為要偉大才做這件事，而是音樂的偉大讓我堅持下來。」他並將這個獎項的榮耀，歸功於國家社會。

廖年賦獲得今年的「終身成就獎」，評審團表彰他投入音樂教育近七十年，籌組、創立世紀管絃樂團、推廣音樂五十餘年。長期培育國內音樂人才，對臺灣藝術教育的影響至深，提供對音樂有興趣的學子一個展演的舞台，對於國內音樂環境的改善及素質的提升，貢獻卓著。早年帶團參與國際演出，以音樂為國家做了成功的藝術外交，同時也彰顯臺灣音樂教育及文化水準。