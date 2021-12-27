111年紀念經國先生音樂會 1月13日在大安森林公園舉行

元月13日是經國先生逝世34周年的日子，為感念他創建退輔會、政工幹校、出任救國團主任，及對臺灣的付出與貢獻，當天下午二時，將在台北市「大安森林公園露天音樂台」舉辦音樂會，表達對經國先生的懷念與追思。

復興崗的子弟已連續四年辦理這項音樂會，這次的演出，由退輔會、中國青年救國團參與共同主辦；台北市文化局、國軍軍眷住宅公用合作社、OK超商…等單位或企業協辦及贊助。復興崗校友合唱團、救國團銅管五重奏及葉樹涵小號等九個團體將熱血演出。

退輔會副主委李文忠在記者會中致詞表示，經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困環境下，有三個值得稱頌的大功勞：安定內部，發展經濟及建設。採取柔性威權統治，例如民進黨組黨過程中，沒有任何人被捉、被關。經國先生晚年推動政治改革，如開放黨禁、報禁、萬年國會等，使接任的李登輝總統，在繼承經國先生遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。

他強調，民進黨執政已十四年，政府對於過去的歷史面貌及領導者的功過，理應有更全面、公允的評價。紀念蔣經國先生意義在此。

復興崗文教金會董事長李天鐸致詞表示，音樂會主軸是用歌聲喚起百姓對經國先生那美好年代的回憶，及感恩他照顧榮民、青年及對台灣的貢獻。救國團主任葛永光致詞期盼青年朋友勿忘經國先生的奮鬥精神，獻出年輕人的熱情，多多參與服務、公益與健康性的活動。

1月13日的音樂會，有政戰同學及政工幹校軍樂班演出。還有多位退役將軍也在演唱隊伍中展現歌喉。救國團銅管五重奏今年首次加入演出，國寶級的音樂大師葉樹涵將演出小號Solo。