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擠破頭搶當森林護管員！月薪可達45K 錄取率8.8%創新低

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局森林護管員甄試12月25日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車。圖／林務局提供
林務局森林護管員甄試12月25日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車。圖／林務局提供

「森林護衛隊」林務局森林護管員111年度甄試今天放榜，林務局統計，此次甄試報名再創歷史新高，共432人報名，爭取38個職缺，整體錄取率僅8.8％，繼去年9.9％後再創新低。

行政院109年7月核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪提高為3萬30元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達4萬5045元；服務高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加1030元至7210元不等；另依勤務執行情形，額外支領山地巡護作業費。

森林護管員報考競爭愈來愈激烈，林務局表示，這可能與近年護管員薪資待遇與社會形象提升有關，錄取的38位新進人員平均年齡僅30.5歲，也是歷年最低，其中最年長54歲，最年輕23歲，25歲以下有13人，約占錄取人員三分之一。

學歷分布，大學以上者有30人，占總錄取人數78.9％；具原住民身分者有9人，占總錄取人數23.7％；女性錄取人數則為7人，占18.4％，顯示森林護管員組成的年輕化與多元性。

林務局說明，甄試分為實地測驗、筆試與口試，12月25日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走；通過者，才能取得參加筆試與口試的資格。

林務局表示，為貼近現場實務，今年專業科目「森林及自然保育概論」大幅改變出題方向，減少以往法規和理論性題目，增加專業與實務性知能命題比重，並仍納入原住民族基本法與原住民族傳統文化，錄取人員平均成績為82.2分。

原住民 薪資 行政院

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