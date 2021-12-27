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胃食道逆流婦10年睡不好 精準診斷揪病因

中央社 / 台北27日電

一名64歲婦人患胃食道逆流逾10年，晚上一躺平就有胃酸逆流難入睡，甚至半夜驚醒，服用特效藥仍效果不佳，經過精準檢查診斷她的食道狀況，對症下藥才解決多年困擾。

台灣胃腸神經與蠕動學會今天舉辦記者會，理事長、台北榮民總醫院內視鏡診斷暨治療中心主任盧俊良說，胃食道逆流是現代人文明病，國內盛行率已達24.6%，即有近1/4國人患胃食道逆流。

花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主任陳健麟表示，胃食道逆流就醫患者以50至59歲最多，典型症狀就是俗稱火燒心的胸口灼熱感，但也可能出現喉嚨異物感、慢性咳嗽、沙啞、牙齦發炎、耳鳴等非典型症狀。

不少人發生胃食道逆流，就服用成藥控制症狀，但陳健麟提到，標準藥物對半數患者而言療效不佳，且多達2/3停藥後會復發，故精準診斷、對症治療相當重要。

陳健麟指出，目前國內多數患者都是靠胃鏡檢查揪出胃食道逆流，但胃鏡檢查僅能檢測出2成左右病患，多數患者可能因延誤正確診斷而影響療效。

台大醫院內科部主治醫師曾屏輝也提到，除了胃鏡檢查外，國際上也已有共識可透過食道阻抗合併酸鹼度檢查或食道壓力檢查等方式，評估患者病因並予以適當治療。

曾屏輝就曾收治一名確診胃食道逆流逾10年的64歲女性，晚上睡覺躺平1小時內，就會發生胃酸逆流，必須坐起來吃胃藥，甚至晚上會因胃食道逆流衝到喉嚨而驚醒，睡眠品質很差。

曾屏輝說，該名女性是因患有硬皮症，導致胃食道逆流症狀，多年來服用被稱為特效藥的質子幫浦抑制劑仍效果不佳，最後透過檢查評估食道功能，找出確切發病的位置，並調整藥物，多管齊下解決多年困擾。

台北榮總內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博也提醒，減重、戒菸酒、減少刺激會影響胃酸或逆流的食物，如油膩辛辣食物、咖啡因、巧克力、薄荷等，也要避免夜間太晚進食，飯後腰帶避免太緊、睡覺時床頭抬高，調整生活方式可改善胃食道逆流。

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