成大醫院與朴子醫院簽約 協助高齡醫學照護
成大醫院今天與嘉義衛生福利部朴子醫院簽約合作，由於朴子醫院附近人口老化，成大表示，合作主要著重在高齡醫學，除了支援高齡醫學門診，也將協助建立高齡照護模式。
成大表示，成大醫院高齡醫學部擁有10名老年醫學專科醫師，為高齡病患提供周全性老年醫學評估服務已20餘年，也承接國民健康署計畫輔導全台灣50多家醫院成立高齡照護。成大醫院院長沈孟儒也鼓勵高齡醫學部，將高齡醫學照護模式推廣至其他縣市，提升照護品質。
成大指出，衛福部朴子醫院所在地區包括朴子市及東石鄉、布袋鄉、義竹鄉等，老年人口比率及老化指數，皆位居全台灣之冠，而朴子醫院又為嘉義地區海線唯一的社區醫院，屬偏鄉地區，有醫師招募不易、就醫交通不便及民眾信心不足的3大難題。而成大醫院為南部地區唯一國立大學醫學中心，秉持支援偏鄉醫療資源缺乏的使命，主動與朴子醫院聯繫合作。
高齡醫學部主任張家銘指出，成大醫院老年科病房於民國88年國際老人年就已設立，初期以建立老人照護模式為主，之後陸續改善病房硬體設備，目前已有老年生理疾病考慮特色的病房；除硬體設備外，同時成立高齡跨領域照護團隊，以團隊模式提供周全性老年醫學照護，除於院內落實此一照護模式外，為更多高齡長者健康著想，並期待推廣到其他社區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言