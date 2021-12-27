快訊

顏寬恒控16名檢察官進駐中二「政治偵查」 中檢回應了

成大醫院與朴子醫院簽約 協助高齡醫學照護

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院院長沈孟儒（右）今天與嘉義朴子醫院院長賴仲亮簽約合作。圖／成大提供
成大醫院院長沈孟儒（右）今天與嘉義朴子醫院院長賴仲亮簽約合作。圖／成大提供

成大醫院今天與嘉義衛生福利部朴子醫院簽約合作，由於朴子醫院附近人口老化，成大表示，合作主要著重在高齡醫學，除了支援高齡醫學門診，也將協助建立高齡照護模式。

成大表示，成大醫院高齡醫學部擁有10名老年醫學專科醫師，為高齡病患提供周全性老年醫學評估服務已20餘年，也承接國民健康署計畫輔導全台灣50多家醫院成立高齡照護。成大醫院院長沈孟儒也鼓勵高齡醫學部，將高齡醫學照護模式推廣至其他縣市，提升照護品質。

成大指出，衛福部朴子醫院所在地區包括朴子市及東石鄉、布袋鄉、義竹鄉等，老年人口比率及老化指數，皆位居全台灣之冠，而朴子醫院又為嘉義地區海線唯一的社區醫院，屬偏鄉地區，有醫師招募不易、就醫交通不便及民眾信心不足的3大難題。而成大醫院為南部地區唯一國立大學醫學中心，秉持支援偏鄉醫療資源缺乏的使命，主動與朴子醫院聯繫合作。

高齡醫學部主任張家銘指出，成大醫院老年科病房於民國88年國際老人年就已設立，初期以建立老人照護模式為主，之後陸續改善病房硬體設備，目前已有老年生理疾病考慮特色的病房；除硬體設備外，同時成立高齡跨領域照護團隊，以團隊模式提供周全性老年醫學照護，除於院內落實此一照護模式外，為更多高齡長者健康著想，並期待推廣到其他社區。

成大醫院老年醫學部今天與嘉義朴子醫院簽約合作。圖／成大提供
成大醫院老年醫學部今天與嘉義朴子醫院簽約合作。圖／成大提供
成大醫院老年醫學部今天與嘉義朴子醫院簽約合作。圖／成大提供
成大醫院老年醫學部今天與嘉義朴子醫院簽約合作。圖／成大提供

成大醫院 朴子 老化

延伸閱讀

太空中心：預計明年3、4月 旭海將有科研火箭發射

台南市府與成大、歐洲商會簽備忘錄 協助產業能源轉型

出席成大校慶活動 賴副總統盼台日關係愈來愈緊密

諾貝爾文學獎《百年孤寂》為核心 「一冊一世界」特展在成大圖書館

相關新聞

影／合歡山追雪「撞」況多 今晚持續預警性封閉

強勁冷氣團發威，合歡山今天降雪，雪區涵蓋台14甲線昆陽至小風口一帶，部分區域積雪深逾5公分，是今年入冬以來最大降雪，考量...

每天運動卻肩膀疼痛 壯世代最容易忽略五大健康問題

運動對健康的好處幾乎是不證自明，但事實上別以為「有運動」就一定有保證喔。壯世代教科文協會與科技智慧健身房Pulse Gy...

三總為新冠康復者客製復健計畫 高壓氧治好胸悶落髮

36歲的年輕男性科技業者，只要戴上口罩就呼吸困難，胸悶胸痛卻檢查不出原因；另一位35歲年輕女性，每天頭髮大把大把掉，吸氣...

紫色番茄醬、高露潔千層麵 失敗博物館來台策展秀破百件商品

科技公司Apple曾推出平板電腦，但因為設計不良而下架！瑞典一家「失敗博物館（Museum of Failure）」，展示過往創新卻無法深得人心的產品，其中還有紫色番茄醬、高露潔千層麵，而這些來自大品牌的失敗創新品，將要在台灣展覽！

7成除濕機火災發生在冬季 冷氣團南下6撇步防電器火警

大陸氣團南下，今晨天氣有感轉濕冷，民眾除濕機、暖氣等使用機會大增，桃園市消防局調查發現，近3年火災中，近7成除濕機火災發...

擠破頭搶當森林護管員！ 月薪可達45K錄取率8.8%創新低

「森林護衛隊」林務局森林護管員111年度甄試今天放榜，林務局統計，此次甄試報名再創歷史新高，共432人報名，爭取38個職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。