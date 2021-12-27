成大醫院與朴子醫院簽約 協助高齡醫學照護

成大醫院今天與嘉義衛生福利部朴子醫院簽約合作，由於朴子醫院附近人口老化，成大表示，合作主要著重在高齡醫學，除了支援高齡醫學門診，也將協助建立高齡照護模式。

成大表示，成大醫院高齡醫學部擁有10名老年醫學專科醫師，為高齡病患提供周全性老年醫學評估服務已20餘年，也承接國民健康署計畫輔導全台灣50多家醫院成立高齡照護。成大醫院院長沈孟儒也鼓勵高齡醫學部，將高齡醫學照護模式推廣至其他縣市，提升照護品質。

成大指出，衛福部朴子醫院所在地區包括朴子市及東石鄉、布袋鄉、義竹鄉等，老年人口比率及老化指數，皆位居全台灣之冠，而朴子醫院又為嘉義地區海線唯一的社區醫院，屬偏鄉地區，有醫師招募不易、就醫交通不便及民眾信心不足的3大難題。而成大醫院為南部地區唯一國立大學醫學中心，秉持支援偏鄉醫療資源缺乏的使命，主動與朴子醫院聯繫合作。