三總為新冠康復者客製復健計畫 高壓氧治好胸悶落髮

36歲的年輕男性科技業者，只要戴上口罩就呼吸困難，胸悶胸痛卻檢查不出原因；另一位35歲年輕女性，每天頭髮大把大把掉，吸氣吸不飽，也會胸痛，一樣檢查不出原因。這些都是三軍總醫院「後新冠肺炎心肺復健整合門診」收治的新冠肺炎康復者，他們接受五到十次高壓氧治療後，症狀都已明顯改善，三總今特別召開記者會，提醒全台灣求助無門的康復者勇敢就醫，擁抱新生。

三軍總醫院院長王志宏表示，三總除了支援萬華和板橋的篩檢站、北車和華山的接種站，也積極投入救治，共診療300多名新冠肺炎確診病患。王志宏說，後來發現許多康復者苦於後遺症，自我照顧能力下降，無法順利協助工作崗位，三總也為此開立特別門診，在同一診區整合了胸腔、感染、精神、家醫、復健、中醫、營養諮詢，康復者免受跨科奔波之苦，就能獲得量身定的復健計畫。

三總胸腔內科主任彭忠珩表示，這300多位康復者大都是年輕人，工作繁忙而難以回診，經過聯繫，後來有73人回診，經過初次評估，確認其中31人狀況良好，其餘42人都需要進一步治療。需要治療的康復者年齡介於20歲到73歲之間，呼吸喘、胸痛、關節痛是最常見的後遺症，還有一位從外院來的康復者苦於胸悶胸痛，自費十幾萬做了各式各樣的健康檢查都查不出原因，拿著兩大本健檢報告來求助。

彭忠珩表示，36%男性及38%女性有骨質疏鬆，25%男性和14%女性有肌少症，顯示急性感染過程加速確診者的骨質流失、肌力減退，進而造成失能與生活品質下降。精神困擾也不少見，高達25%有輕度以上的憂鬱症，七成有睡眠困擾，四成有輕度以上的焦慮症狀，其中5%是重度焦慮。另外，也有三成康復者有潛在營養不良或飲食偏差問題，四分之一康復者體重減輕了3公斤以上。

三總胸腔暨重症醫學科主治醫師唐士恩表示，針對康復者治療，目前連美國重症醫學會都還沒有實證治療指引，三總有獨步全國的高壓氧治療技術，這42人當中，也有20人接受高壓氧治療，意外發現可提高康復者心肺復健療效，加速復原。

唐士恩表示，三總治療經驗顯示，康復者呼吸喘、疲倦症狀都有顯著改善，對於落髮、肌肉無力也有療效，因此建議對於療效不佳，或虛弱而尚無法進行心肺復健的患者，可搭配高壓氧治療，以提升整體治療成效。目前在三總是透過研究計畫提供康復者高壓氧治療，每個療程治療十次，加入計畫者不需自費每次2400元的治療費用。

彭忠珩表示，除了高壓氧治療，整合門診還提供心肺復健運動、營養諮詢、中醫治療、養生引導運動，並提供病患穿戴式心律感測衣，結合手機心率監測App，並制定個人居家運動訓練套餐，同時透過雲端傳回資料，幫助醫療團隊執拾監控相關參數。