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影／合歡山追雪「撞」況多 今晚持續預警性封閉
強勁冷氣團發威，合歡山今天降雪，雪區涵蓋台14甲線昆陽至小風口一帶，部分區域積雪深逾5公分，是今年入冬以來最大降雪，考量路面仍有積雪或結冰，台14甲線翠峰至大禹嶺路段今下午5時起預警性封閉，明天清晨再視路況開放。
合歡山在零下低溫及充足水氣搭配下，今凌晨1時許開始降雪，凌晨2時許雪勢變大，武嶺、松雪樓、小風口等地持續降雪，今晨已是雪白一片，部分地面、邊坡積雪厚逾5公分，上午8、9時又各下約10多分鐘，之後回溫，偶有冰霰。
由於合歡山路段積雪結冰，公路總局今要求台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K須加掛雪鏈才可通行，但就算有雪鏈仍可能打滑「刁車」，有保時捷還沒上到武嶺，在昆陽往武嶺途中就打滑險擦撞山壁，索性打消念頭下山。
而位處背陽側日照不足，結冰積雪不易消融的「水晶宮」武嶺至松雪樓陡坡路段，不少車輛加掛雪鏈仍在打滑受困，只好請拖吊車救援，現場一度塞車；但也有遊客還沒開到雪地，途中不慎撞掉車前保險桿，仍堅持開上山追雪，毅力十足。
仁愛警分局今沿途派員駐守，除加強違停取締，更不斷呼籲「別以為有加掛雪鏈就是安全」，警方表示，雪地事故多因未保持安全車距，因此就算有上雪鏈也應加大行車距離，盡量以低速檔行駛，落實雪地中行車「慢」，降低意外發生機率。
公路總局考量高山入夜持續低溫，台14甲線合歡山區部分路段積雪、路面結冰未融，恐影響行車安全，為確保用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段今天下午5時起實施預警性封閉，屆時只出不進，並視實際路況擴大管制。
公路總局二工處埔里工務段呼籲，非必要勿在山區逗留，配合管制及早下山，後續會視現地狀況機動調整，或擴大管制範圍至台8線中橫公路，明天上午7時會視天候、路況開放通行或限加掛雪鏈行駛，用路人上山前應注意相關管制措施。
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