低溫路面結冰 台14甲線下午5點起封閉

受大陸冷氣團影響，合歡山下雪，公路總局表示，因低溫路面結冰，影響交通安全，台14甲線翠峰至大禹嶺於今天下午5點預警性封閉，車輛只出不進，更不排除提前管制或封閉台8線，明天視天候狀況再決定是否開放通行。

公路總局第二區及第四區養護工程處指出，依據最新氣象情資研判，今天晚間台14甲線合歡山區路段，因持續低溫致積雪及路面結冰未融，車輛容易打滑。為確保用路人安全，將於天下午5點起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺18公里至41.5公里路段，視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並於明天清晨視天候及道路狀況再決定開放通行，或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便請見諒。

新城警分局表示，合歡山水晶宮爬坡路段起點積雪潮濕，車輛打滑無法爬坡導致塞車，公路總局第二區養護工程處派鏟雪車前往水晶宮剷雪，合歡所員警配合南投警方在松雪樓前大廣場（水晶爬坡路段起點）實施管制，等候南投警方通知再放行。