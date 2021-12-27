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基隆不再穩坐雨都寶座 十年雨量冠軍在新北萬里

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里大坪年平均雨量6533毫米，拿下全台最多雨城市的冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里大坪年平均雨量6533毫米，拿下全台最多雨城市的冠軍。 圖／紅樹林有線電視提供

氣象局日前舉辦「誰雨爭鋒」活動，列出5大地點，讓民眾猜猜看，過去10年累積雨量最多的地點在哪裡？最後結果跌破眾人眼鏡，大眾認知裡的雨都基隆不再穩坐雨量冠軍寶座，平均年雨量最多地點以新北市的萬里大坪年平均雨量6533毫米最多，拿下全台最多雨城市的冠軍。

雙興里里長郭嘉書指出，大坪地區真的是雨量非常充足，尤其是冬天雨季的時節，東北季風一來，連續兩個月地板都沒有乾過也是常有的事，不過近年來有感覺到雨量沒有往年多了，冬天的作物像是蘿蔔、芥菜終於比較能種活，但如此還是榮登全台年雨量之冠，可見以往大坪的雨量真的是很豐沛。

「誰雨爭鋒」活動，統計過去10年累積雨量最多的地點，包含基隆仁愛區、新北市萬里區、宜蘭縣蘇澳鎮、嘉義阿里山鄉及屏東三地門鄉，最後結果以大坪的年平均雨量6533毫米最多，其次宜蘭蘇澳4456毫米，而歷年來都穩坐「雨都」寶座的基隆年雨量為3565毫米，少了冠軍大坪近3000毫米。

對此氣象局解釋，每年秋季至隔年春天，長達半年以上的時間，東北季風源源不斷將水氣吹進迎風面的新北、宜蘭以及基隆等地，而新北市大坪地區背山面海，山坡地形加上海上吹來的水氣會被抬升、更容易成雲化雨，因此大坪會擊敗位在平地的蘇澳與基隆，榮登雨量冠軍，其實也並不是個意外的結果。

雨量 基隆 新北

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