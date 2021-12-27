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因應浦東機場防疫規定 華航宣布調整飛上海浦東航班

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
華航表示，為了配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，調整航班。本報資料照片
華航表示，為了配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，調整航班。本報資料照片

中國大陸疫情升溫，上海浦東機場調整防疫規定，要求客機抵達後要加強清消，導致返航航班大亂延誤，長榮日前已經取消航班，華航今天也宣布調整航班。

華航表示，為了配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後，決定1月松山-浦東去程航班，調整為每周三、六、日共三班載客，高雄-浦東去程航班，調整為每周六飛航一班載客，服務南部地區鄉親。

華航說，另外，桃園-浦東去程航班，自即日起至明年1月底前取消載客。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響。唯因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤，敬請旅客見諒。

詳細航班資訊請查詢華航網站：https://www.china-airlines.com/tw/zh/discover/news/travel-advisory?travelAlert=39401-7030。

浦東機場 華航

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