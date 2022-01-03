看年度新聞猜「誰是超級驚句王」？看圖答題拿好禮

2021年即將進入尾聲，聯合新聞網製作2021年度新聞專題《就。很。2021 熱門新聞年度大點名》，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題，帶你一起回顧2021的大小事！

udn編輯精選國內外重大新聞事件，以時間軸的方式帶大家回顧2021年，還有賓果遊戲測驗你的邊緣人指數有多高。另外也整理今年的熱門話題，回味討論度最高的幾個事件，福原愛出軌、台灣東奧揚名、蕾宏之戰、四大公投……你都跟上了嗎？

除了圖文並列的精采內容，《聯合新聞網》也製作影片，回顧國內年度大事，並盤點政治人物令人傻眼「驚句幹話」，搭配享用格外有感。遺憾的是，今年也有不少名人離世，讓我們一起緬懷他們。

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