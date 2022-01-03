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專家：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

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看年度新聞猜「誰是超級驚句王」？看圖答題拿好禮

聯合新聞網 / 綜合報導

2021年即將進入尾聲，聯合新聞網製作2021年度新聞專題《就。很。2021　熱門新聞年度大點名》，透過賓果遊戲、精彩影片，與讀者一同回顧今年最精華、最沸騰、最有趣的新聞話題，帶你一起回顧2021的大小事！

udn編輯精選國內外重大新聞事件，以時間軸的方式帶大家回顧2021年，還有賓果遊戲測驗你的邊緣人指數有多高。另外也整理今年的熱門話題，回味討論度最高的幾個事件，福原愛出軌、台灣東奧揚名、蕾宏之戰、四大公投……你都跟上了嗎？

除了圖文並列的精采內容，《聯合新聞網》也製作影片，回顧國內年度大事，並盤點政治人物令人傻眼「驚句幹話」，搭配享用格外有感。遺憾的是，今年也有不少名人離世，讓我們一起緬懷他們。

即日起到1/9為止，只要登入udn 會員，參加「2021超強驚句王」活動，看新聞圖片來猜新聞事件的名言驚句，就能把小米掃拖機器人、日本Bruno 電烤盤、全聯千元禮券和2022老派日曆等超值家電好禮帶回家！不要猶豫，立馬來參加→https://lihi1.com/6Fx31

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