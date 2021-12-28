一週瘦3公斤！韓女星尹恩惠公開減肥三心法「居家輕鬆達成」
很多人想要好身材，但一提到減肥，又覺得維持習慣不容易。不過最近就有韓國明星大方分享減肥秘訣，表示只要做好三件事情，就能夠簡單瘦下來。
根據日本媒體「peachy」報導，曾經主演過「咖啡王子1號店」、「心動警報」等作品的韓國女星尹恩惠，分享了她「一個禮拜確實甩掉三公斤」的減肥心法。
尹恩惠首先指出，如果想減肥，一天就得喝二到三公升的水。大量飲水有助於刺激血液循環、新陳代謝，因此喝越多瘦得越快。喝水本身也是件誰都可以辦到的簡單事，不過喝的水要注意一下溫度，以免太多冷水進入體內，讓自己受寒。
再來飲食方面，尹恩惠採取的是「8小時減肥法」，也就是每天早餐、午餐和晚餐的時間，加總起來間隔不超過8小時，好比說上午10點吃早餐，那午餐到晚餐就控制在晚上6點前吃完。如此一來體內就會維持16小時的斷食狀態，達到減肥的功效。食材則挑選雞胸肉、蘋果、香蕉、雞蛋、香菇、蔬菜和小番茄等等為主，並以果菜汁補充維他命。
最後一個重點，在於維持運動的習慣。尹恩惠認為即使只有10分鐘也好，只要每天做好飲食管理和運動，就能夠有效地減重。尹恩惠推薦一天可以做個10到30分鐘的伸展及有氧運動，不只能維持健康，且即使在家中也能輕鬆達成。
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