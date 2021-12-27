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紫色番茄醬、高露潔千層麵 失敗博物館來台策展秀破百件商品

聯合新聞網 / 綜合報導
失敗博物館展示的產品涵蓋六十個品牌，超過百件的不成功發明。 圖擷自失敗博物館
失敗博物館展示的產品涵蓋六十個品牌，超過百件的不成功發明。 圖擷自失敗博物館

科技公司Apple曾推出平板電腦，但因為設計不良而下架！瑞典一家「失敗博物館（Museum of Failure）」，展示過往創新卻無法深得人心的產品，其中還有紫色番茄醬、高露潔千層麵，而這些來自大品牌的失敗創新品，將要在台灣展覽！

失敗博物館希望能夠表達「分享笨問題、不完美的點子等不足之處不是什麼大事，而且不會被負面評價」的理念。心理學家山謬偉斯特（Samuel West），同為失敗博物館館長的他，從2017年開始，蒐集被市場淘汰的商品。當大家都只關注成功的商品時，山謬偉斯特認為「卻沒人了解失敗的產品，或為何失敗」。

發明家愛迪生曾經說：「我沒有失敗，我只是找到一萬種行不通的方法。」在博物館中具有特色的商品眾多，如高露潔推出的冷凍速食千層麵、方便排尿的高爾夫球桿、瑞典汽車Volvo推出的塑膠腳踏車、美國前總統川普地產大亨桌遊、川普礦泉水和川普牛排等產品。

失敗博物館展示的產品涵蓋六十個品牌，超過百件的不成功發明，並以「他們到底在想甚麼」、「難以下嚥」、「要命的發明」等九大主題展區，呈現橫跨食品、科技、交通等範疇的失敗產品。

山謬偉斯特說「商業文章都是關於成功企業家的故事，我受夠了，每次都被強迫閱讀一樣的內容。文章裡也會提到80%～90%的創新失敗，但我們從來沒聽過這些套論，失敗才能讓我們學習。」他也提醒大家，逛完展覽後，請記得尊重失敗！

《失敗博物館》展覽資訊：

日期：2021年12月25日至2022年3月13日

時間：10:00~18:00（17:30停止售票／入場）

地點：松山文創園區四號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

博物館 川普 瑞典 愛迪生 腳踏車 桌遊

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