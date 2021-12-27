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11年捐1.48億元！ 2022台灣高鐵號召助憨兒再啟動

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣高鐵公司江耀宗董事長(中)、喜憨兒社會福利基金會蘇國禎執行董事(右三)。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵公司江耀宗董事長(中)、喜憨兒社會福利基金會蘇國禎執行董事(右三)。圖／台灣高鐵提供

2022台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」1月1日至3月2日旅客，邀請各界慷慨解囊、踴躍捐款，幫助喜憨兒透過教育及學習融入社會。

台灣高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.48億元，幫助超過2萬7000多名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，過去12年台灣高鐵推動「高速傳愛 助學計畫」，幫助不同需求的孩子持續獲得教育資源。匯集眾人力量，為孩子們帶來關懷與照顧，鼓勵他們保持學習的熱情，更對未來懷抱希望，邀請大家今年繼續發揮愛心，為喜憨兒們打造一方學習的沃土，庇護他們勇敢堅強、迎向希望。

「喜憨兒社會福利基金會」創辦人、執行董事蘇國禎表示，喜憨兒基金會創立以來，始終本著「終生教育、終生照顧」的理念，為孩子們成立一間間庇護工場、餐廳與烘焙坊，每年支持近千位障礙者進行工作訓練，輔導憨兒們考取114張丙級證照，讓憨兒成為專業的工作者。

2022台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」，民眾可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1101363612號）。

台灣高鐵表示，每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得「活動紀念品-高鐵造型折疊式旅行袋」一個。

高鐵 捐款 喜憨兒

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