種高粱節水 每公頃21元收購三年水稻轉作3000公頃

台灣每年花在公糧收購等糧政業務150億元，稻米超產嚴重，農委會鼓勵轉作高粱，明年開始從桃園到台南鼓勵農民耕種高粱，預計第一年轉作1000公頃、3年3000公頃；若以金酒每公斤21元收購，推估每公頃收成4000公斤，賣出將可收8萬1000元，還不包含農委會提供各式補助。

農委會主委陳吉仲表示，這是農委會與金門縣政府、金酒公司的合作，從桃園觀音開始到台南鹽水、學甲地區，明年開始三年一期耕種高粱，未來原物料高漲，水稻轉作高梁，未來可以領節水獎勵、增加農民收益，也讓金酒有穩定的高梁原料來源。

陳吉仲表示，未來一期耕種「台南七號」、二期耕種「台南八號」，釀酒效率更好，且生產出的高梁酒，具有產銷履歷。

金酒公司過去向國外採購高梁每公斤15、16元，但若採購國產高梁，則需以每公斤21元到場價(運抵金門酒廠)收購，並提供3年(111至113年)長期合約，與農會契作生產；採購成本增加三成，稱是善盡企業社會責任，可分散採購風險、降低碳足跡、帶動活化農地。

農委會說，種高粱節水，水稻每公頃用水量約1萬2000公噸，在稻田區種粗放栽培的高粱，可不灌溉或只灌溉1次，灌溉用水量最多為1300公噸，至少可節水1萬700公噸。

農委會推估，若以產酒率46％及每公頃4公噸產量算，4000公斤原料產1840公升酒，約可生產0.6公升高粱酒3067瓶，每瓶高粱酒可節水3.5公噸。

根據農委會規畫，金酒契作高梁，每公斤以21元收購，若以每公頃生產4000公噸高梁推估，賣出可賺8萬1000元。