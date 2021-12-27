沒日沒夜驗檢體卻拿嘸獎金 醫檢師要衛福部說清楚

居家檢疫春節專案自16日起要求不論何種方案，都需採檢六次才能回到社區。不過協助檢驗的醫檢師驗獎勵金卻「看得到吃不到」。醫檢工會、北市聯醫企業工會以及國軍高雄總醫院左營分院企業工會以及台灣醫療工會聯合會今天舉行記者會控訴，獎勵金不是被各醫院逕行挪作他用，就是以負擔試劑耗材為由被扣住不發，許多醫檢師至今沒有拿到獎勵金。

北市聯醫工會秘書高若想表示，國內防疫成果全民有目共睹，各職類醫療人員不可沒，其中「醫檢師」更是重要的一環。尤其疫情期間的檢驗量驚人，且一拿到檢體須在24小時內出報告，許多醫檢師睡在醫院無法回家、披星戴月每日工作17小時以上，但一月至今的獎勵金卻都還沒拿到。

醫檢工會秘書長陳韋錡則表示，依據醫檢工會今年10月發起的調查，發現近百位醫檢師當中，竟然沒有任何一位醫檢師領到今年五月份起的獎金，且僅有半數獲醫院造冊，九成認為政府制定的分配方式過於模糊。

根據衛福部「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」中第四點表示，公費核酸檢驗費用每件至少應有一千元分配給相關人員。

國軍高雄醫院左營分院企業工會理事長劉惠雯則表示，該院五月的獎勵金直至十二月才發下，六、七月則尚未撥配。醫檢師在醫院中相對弱勢，而衛福部在文字上僅用模湖的「檢驗相關人員」帶過，導致醫院可任意控制該筆獎金的分配，將獎勵金挪往他處。

有些醫院以須負擔試劑耗材為由，扣住獎金不發；有些醫院雖然決議將獎金留在檢驗部門，但仍然設定獎勵上限，或規定「加班費」和「獎勵金」只能擇一領取，獎勵金和勞務不成正比；有些醫院則因為獎金至今分配談不攏，至今都沒有發下。

劉惠雯表示，衛福部應將「檢驗相關人員」正面表列清楚並適當分配獎勵金，且應將「每支檢體1000元」的獎勵全數留在檢驗部門。