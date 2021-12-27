玉山積雪2公分 四縣市大雨特報濕冷到明晨

昨晚到今晨是這波冷空氣最冷的時候，中央氣象局今早針對基隆、台北、新北、宜蘭四縣市發布大雨特報。另外金門低溫特報，留意10度以下低溫發生機率。

中央氣象局10時23分發布低溫特報。氣象局指出，受大陸冷氣團影響，金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意。

氣象局也針對4縣市發布大雨特報，受到華南雲雨區及東北風影響，台北市山區已經出現局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區仍有局部大雨發生機率，民眾外出記得攜帶雨具。

昨晚到今晨是這波冷空氣最冷的時候，根據氣象局觀測，今早最低溫出現在台中市大甲區10.4度，另外有多處高山降雪，截至今早9時30分，玉山積雪達2公分。

氣象局提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。