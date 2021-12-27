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醫曝「冬季十大熱身方法」 2禁忌恐害人失溫猝死

聯合新聞網 / 綜合報導
這波大陸冷氣團發威，全台民眾有感，醫師提醒熱身禁忌。 記者／潘俊宏
這波大陸冷氣團發威，全台民眾有感，醫師提醒熱身禁忌。 記者／潘俊宏

入冬最強大陸冷氣團襲台，各地氣溫明顯下降，醫學博士黃軒指出，冬天有「十大熱身、兩大禁忌」，包括可透過熱食、辛辣、穿著等作法暖和身體，但是切勿倚靠「喝酒」禦寒，「酒精溫暖感」更容易使人失溫，甚至猝死。

黃軒在臉書公布冬季「十大熱身、兩大禁忌」，第一，熱食，每天至少吃一頓熱食，然後也吃各種水果，蔬菜食物。第二，辛辣，辛辣食物，實際上可以使您的身體變暖。第三，穿著，穿搭以三層為主，在中間添加絕緣材料，例如羽絨服或羊毛衫。使用風衣作為外殼。

第四，襪子，穿襪子睡覺有助於加熱整個身體。第五，鞋子，注意穿著密封較好的鞋子，保暖的功效更大。第六，棉被，挑可禦寒的棉被，若仍冷可長袖內衣、毛帽。第七，烘乾機，穿好冰冷衣服前，也許考慮使用烘乾機短時間旋轉它們。

第八，電暖器，帶風扇的「對流」類型電暖器，是加熱整個房間的最佳選擇。第九，運動，可以去健身房，或者在室內做一些跳高，俯臥撑運動。第十，居家保暖小物，手套、耳罩、口罩、圍巾、暖暖包，但注意睡覺時不要抱著充電保暖小物。

大陸冷氣團發威，外出民眾紛紛穿戴起厚外套、毛帽及圍巾禦寒。記者侯永全／攝影
大陸冷氣團發威，外出民眾紛紛穿戴起厚外套、毛帽及圍巾禦寒。記者侯永全／攝影

兩大禁忌方面，第一，抽菸，由於冬天室外較冷，抽菸會感覺沒抽一樣，且抽菸者會因為寒冷，加快抽菸速度，如此一來抽入體內的有害物質可能是平時的好幾倍，且抽菸時會使血管收縮變窄、變脆、變硬，自然會導致血壓升高、易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病。

第二，喝酒，這是冬天最危險的錯誤禦寒行為，由於酒精能刺激血管擴張，並加速血液循環，使身體增加溫暖感。所以喝酒後會使人體皮膚溫度升高，產生溫暖感覺。但喝酒溫暖感無法持久，因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越更快，使體溫急驟下降。

黃軒提醒，喝酒後身體散熱速度加快、且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多。血管，會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，甚至導致失溫、猝死。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 酒精 冷氣團 暖暖包

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