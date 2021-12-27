元旦連假祈福點燈共修早課 法鼓山多元迎新年

元旦連假期間，法鼓山體系將以多種方式祈願迎新，包含北投農禪寺「彌陀佛三」(12/31~1/2)、台中寶雲寺元旦早課、桃園齋明別苑元旦晚間祈福共修、安和分院地藏法會(1/2)，以及傳燈院線上都市禪二(1/1~1/2)，邀請大眾感恩過去，用最清靜安定的身心，為世界點燃無限無量的光明。

法鼓山提醒，農禪寺「彌陀佛三」無需事先報名，有意參與者，每日上午7點半請至臨時知客處領取號碼牌，依序進場，全程需戴口罩以及自備環保餐具。報名線上都市禪二，則需具備初級禪訓班結業資格，另可選擇3/5~3/6、5/28~5/29兩個梯次。

元旦當天，寶雲寺於清晨6點半，邀請大眾共修新年第一課，活動採實名制，需事先報名；齋明別苑則從晚間7點半開始，民眾在禪坐片刻後，將以「普門品」洗滌身心，禮拜《叩鐘偈》發願前行。

海外部分，則有馬來西亞道場1/1~1/2「慈悲三昧水懺法會」、溫哥華道場1/3「新春大悲懺法會」，均邀請大眾線上參與。藉由誠心禮拜懺悔，以甘露法水洗滌身心，修福修慧迎新年。

此外，迎接新的一年，民眾可用點光明燈的方式，護持佛法弘傳，透過不分晝夜、恆常點燃的光明，為自己與親友祝福祈願。民眾可前往法鼓山全球各分寺、院道場現場點燈，或可善用法鼓山官網(http://www.ddm.org.tw/)，在網路上圓滿點燈，開啟年年吉祥平安。