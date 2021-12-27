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空汙費暫緩修法理由惹議 洪申翰怒批環保署羞辱立委

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院衛環委員會今天審查環保署主管預算案。記者吳姿賢／攝影
立法院衛環委員會今天審查環保署主管預算案。記者吳姿賢／攝影

環保署去年提出擴大空汙費季節差別費率草案，近期卻喊卡暫緩修法，理由是地方已提出空汙防制行動方案，業者也因疫情受影響，立委今天怒批，台灣空汙費已很低，環保署理由根本是「羞辱」立委，要求提出具體修法內容及期程。

立法院衛環委員會今天審查環保署主管預算案，立委洪申翰提案，環保署遲未調整空汙費率，應凍結1億元行政預算，直到提出空汙費率草案始得動支。

洪申翰指出，我國空品目標宣布必須延遲三年才能達成，WHO今年才將細懸浮微粒（PM2.5）目標加嚴，無論學界、產業界都同意，「台灣空汙費率太低了」，環保署過去委外研究都認為空汙費率須提高為四到六倍，才能促使廠商採用最佳可行性技術的空汙防制設備。

「在此案我有非常強烈的被騙感受」，洪申翰不滿說，去年九月環保署原本打算調降夏季空汙費率、調漲冬天費率，後來挨批才承諾會再改善，但經過一年完全沒有調整，環保署說帖甚至指是因為疫情緣故，「我有非常深的、受到羞辱的感覺」。

洪申翰批評，固定汙染源空汙排放主要來自製造業，疫情期間旺到不行、訂單接不完，「怎麼會繳不出原本就偏低的空汙費率？」環保署甚至說地方政府也提出空汙防制計畫，但空汙費是透過經濟手段促使廠商使用更好的防制設備，跟地方行動無關，環保署根本是亂了套。

環保署長張子敬表示，去年原本確實要調空汙費，署內也有相關檢討，但空汙防制策略不只有空汙費一項工具，現在地方已提出空汙防治計畫，環保署會個別審查每個縣市的空汙來源，並訂定減量方法，如果可以落實執行就有機會達到目標。

張子敬說，空汙費主要向產業界收取，未來又要開徵碳費，而減碳或改善空汙可同時得到改善，因此優先推動地方空汙防治計畫，空汙費與碳費則要併同考慮。

洪申翰指出，地方空汙防治計畫與空汙費率是不同概念，而空汙費是針對粒狀汙染物、碳費則是針對溫室氣體，標的不同、收費尺度差異更大。環保署去年稱要調整空汙費率卻完全沒做，今年12月看到報紙才知道暫緩，許多南部民眾都感到不解。

立委蘇巧慧說，贊成調整空汙費率，不過許多中小企業製造業因為疫情關係確實受到影響，雖然接了很多訂單，但因為航班大亂，貨運出不去或運費調漲，利潤都被吃掉，但環保署應該提出整體規畫，提出修法的具體期程及草案。

環保署 洪申翰 疫情

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