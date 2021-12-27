濕冷低溫持續到明天清晨 周四又有一波東北風接近

清晨起床冷得有感。天氣風險公司氣象博士彭啟明表示，今天清晨是這波冷空氣最冷的時間，冷的感覺持續到明天清晨，才漸漸回升。周四又有一波冷空氣南下，雖不像這兩天這麼冷，但北部最低溫14度，也要留意保暖。

彭啟明說，今明兩天的冷氣團是今年東亞的第六波強冷高壓南侵，對岸稱為寒潮爆發，金門馬祖跌破十度以下。冷空氣經過台灣海峽，稍微被較溫暖海水調和，台北市標準站12.4度，北部低溫10至11度，中南部10至14度。

彭啟明說，這波水氣頗多，嘉義台南以北都有陣雨，越往北部越顯著，其中迎風面的新北市、基隆到宜蘭都有雨，滴滴答答下個不停。溫度低配合上水氣，兩千五百公尺到三千公尺以上高山，頗多地方都傳出降雪的訊息，但相對的，高山也要注意道路積冰。

彭啟明指出，今天白天回溫有限，北部及東半部高溫頂多15至16度，中南部17至22度，冷的感覺將持續到明天清晨。明天白天開始冷高壓逐步東移，冷空氣減弱，水氣逐漸減少，轉為迎風面偶有陣雨，略回溫2至3度，類似的天氣持續到周三，周四開始另外一波冷空氣南下，不像這兩天這麼低溫，預期北部約14至18度，不像這兩天那麼冷，但還是有涼意，是典型東北風的天氣，北東迎風面還是偶有陣雨。

跨年元旦天氣方面，彭啟明說，是典型東北風型的天氣，溫度沒那麼低，至少都還有14至16度以上，長時間在戶外仍要有保暖衣物。水氣會減少一些，但東北部，從新北市的沿海到基隆、宜蘭、花蓮台東，雲量會較多，偶有些局部的地形短暫降雨，但至少比目前好很多。如看日出，迎風面的區域恐怕要靠運氣才能看到雲縫中的日光露出，西半部則較為晴朗穩定，預期有陽光下，會舒服許多。