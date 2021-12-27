影／排雲山莊氣溫零度降雪中 玉山單攻山莊止步

玉山國家公園清晨5時開始大面積降雪，排雲山莊7時積雪已0.5公分，玉管處指出，目前仍降雪中，氣溫零度，塔塔加地區則下雨，氣溫4度，將持續加強登山安全宣導，籲單日往返隊伍就在山莊止步。

玉管處表示，昨天排雲山莊住宿報到24隊84人，圓峰山屋7人，昨晚在用餐時間，預估受大陸冷氣團降雪影響，山莊同仁呼籲山友注意登山安全，有降雪不要貿然前進。

目前主峰線步道已有路面結冰、霧淞等狀況，其中風口處以上較為陡峭，極可能有嚴重之結冰、積雪或濕滑情形，且風速強勁較具危險性。

根據中央氣象局資料，大陸強勁冷氣團南下，在玉山地區於今早3時15分第二度降雪後，玉山群峰氣溫將介於-2至0度，登山客除多加注意保暖，還必須具雪地裝備及經驗。

玉山北峰於27日3時15分開始降雪，連排雲山莊於早上5時也持續性降雪，積雪0.7公分，主峰線步道於排雲山莊至玉山主峰頂步道積雪，加上地形陡峭，步道濕滑情形，且風速強勁較具危險性。

因此，玉管處呼籲近日上山的山友，除注意保暖，更要留意天氣變化及步道上的積雪，並做好自身風險評估，千萬不要貿然前行以確保自身安全。