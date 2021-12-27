高醫建置尖端質子治療中心 打造癌友個人化醫療

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天表示，癌症蟬連國人十大死因39年榜首，治癌技術不斷精進，高醫繼光子治療、核磁共振影像導引全方位放射線治療(MR-Linac)等尖端醫療外，將建置尖端高科技質子治療中心，

就不同的癌症病人，量身打造個人化的醫療，協助病人維持生活品質，提高治癒率與存活期。

據衛生福利部統計，癌症（惡性腫瘤）已連續第39年高居國人死因榜首，2020年共奪走5萬多條生命，平均每10分30秒就有1人因癌症死亡。

高醫院長鍾飲文表示，隨著人口老化及癌症發生率居高不下，高醫在董事會及學校的大力支持下發展尖端高科技醫療，投入經費購置最新型的質子治療設備，建置南部尖端質子治療中心，提供癌症病人最先進及高品質的癌症治療。質子治療是精準醫療，可就不同的癌症病人，量身打造個人化的醫療，協助病人維持生活品質、提高治癒率與存活期。

高醫放射腫瘤科主任黃志仁表示，近年來質子治療的設備及技術不斷進步，其物理特性可減少腫瘤旁深部正常組織或器官的放射線劑量，進而減少治療的副作用，特別是兒童癌症、頭頸癌、肝癌、泌尿癌及其他癌症的放射治療，讓患者無需承擔開刀與麻醉的風險，在漫長的抗癌路上可保存體力與維持生活品質。