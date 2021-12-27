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高雄跨年新亮點 2巡防艦坐鎮、國軍秀戰技
軍艦迷注意！高雄市政府今公布高雄跨年新亮點，海軍2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」坐鎮蓬萊海岸，更會有軍事表演，成為跨年舞台的一部分，市府稱這是「史上最誇張」的跨年，全台更是高雄獨有。
海軍首次參與跨年派遣硬實力陣容，包括「成功級軍艦」及「康定級軍艦」，將在年底停靠蓬萊商港6、7號碼頭，化身總長超過260公尺、高達36公尺噸位最大的「跨年雙軍艦舞台」。
海軍也將透過一系列精實戰技的表演大秀戰力，南部地區唯一的國軍儀隊「海軍陸戰隊儀隊」，由海軍二五六戰隊潛艦官兵組成的「戰鼓隊」，還有以接受魔鬼訓練著稱的「莒拳隊」隊員也將火力「拳」開，展現擊破戰技。
高市長陳其邁表示，一年來台灣專注防疫，民眾享受自由民主成果，背後是國軍堅守任務，尤其近來情勢特別嚴峻，國軍持續維持台海和平穩定。海軍為深化國人國安意識，以「國防安全」計畫派遣雙軍艦、反潛直升機、精兵首次參與跨年，展現「國土主權、寸步不讓」的決心，也讓高雄跨年舞台設計有結合2艘軍艦的機會。
「史上最誇張」超出想像的舞台設計，是源自於高雄十月份「2021國慶焰火在高雄—璀璨高雄 軍艦映輝」活動中，市府協請海軍於新濱碼頭停泊「張騫」及「武昌」兩艘軍艦，並開放民眾登艦參觀。在獲得熱烈迴響後，陳其邁便邀請海軍參加高雄跨年晚會。跨年交通及2022台灣燈會在高雄等相關資訊，請至： tw-light.tw 查詢。
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