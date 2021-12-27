快訊

哈囉你好嗎？ 路透2021暖心照片的「阿嬤故事」

掰了心煩疫亂的2021 回顧年度熱門大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄跨年新亮點 2巡防艦坐鎮、國軍秀戰技

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
武昌軍艦原形為法國海軍拉法葉級巡防艦。圖／高雄市政府提供
武昌軍艦原形為法國海軍拉法葉級巡防艦。圖／高雄市政府提供

軍艦迷注意！高雄市政府今公布高雄跨年新亮點，海軍2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」坐鎮蓬萊海岸，更會有軍事表演，成為跨年舞台的一部分，市府稱這是「史上最誇張」的跨年，全台更是高雄獨有。

海軍首次參與跨年派遣硬實力陣容，包括「成功級軍艦」及「康定級軍艦」，將在年底停靠蓬萊商港6、7號碼頭，化身總長超過260公尺、高達36公尺噸位最大的「跨年雙軍艦舞台」。

海軍也將透過一系列精實戰技的表演大秀戰力，南部地區唯一的國軍儀隊「海軍陸戰隊儀隊」，由海軍二五六戰隊潛艦官兵組成的「戰鼓隊」，還有以接受魔鬼訓練著稱的「莒拳隊」隊員也將火力「拳」開，展現擊破戰技。

高市長陳其邁表示，一年來台灣專注防疫，民眾享受自由民主成果，背後是國軍堅守任務，尤其近來情勢特別嚴峻，國軍持續維持台海和平穩定。海軍為深化國人國安意識，以「國防安全」計畫派遣雙軍艦、反潛直升機、精兵首次參與跨年，展現「國土主權、寸步不讓」的決心，也讓高雄跨年舞台設計有結合2艘軍艦的機會。

「史上最誇張」超出想像的舞台設計，是源自於高雄十月份「2021國慶焰火在高雄—璀璨高雄 軍艦映輝」活動中，市府協請海軍於新濱碼頭停泊「張騫」及「武昌」兩艘軍艦，並開放民眾登艦參觀。在獲得熱烈迴響後，陳其邁便邀請海軍參加高雄跨年晚會。跨年交通及2022台灣燈會在高雄等相關資訊，請至： tw-light.tw 查詢。

武昌軍艦原形為法國海軍拉法葉級巡防艦。圖／高雄市政府提供
武昌軍艦原形為法國海軍拉法葉級巡防艦。圖／高雄市政府提供
高雄跨年軍艦舞台模擬圖。圖／高雄市政府提供
高雄跨年軍艦舞台模擬圖。圖／高雄市政府提供

軍艦 跨年晚會 海軍

延伸閱讀

酒駕肇事害一家四口破碎 陳其邁震怒指示從嚴偵辦

愛河灣遊艇碼頭A區簽約 亞果將打造84席泊位

高雄昨晚3區路燈不亮 陳其邁怒批台電「落漆！」

陳其邁：高雄可以沒有市長 卻不能少「這個人」

相關新聞

注意！全台7縣市10度以下低溫特報 4縣市下豪大雨

中央氣象局表示，今(27)日至明(28)日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。金門縣局部地區有10度左右或...

今明恐摜破10度 高山雪花飄

氣象局說，今明兩天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，苗栗以北最低溫估不到十度，基隆北海岸、大台北山區及東北部可能有局部較...

你最喜歡哪個歐洲國家？歐風冬日佳節把各國聖誕文化帶回家

今年冬天想換個方式體驗歐洲，從居家裝飾、禮物到餐桌美食都可以輕鬆打造出原汁原味的歐風聖誕節，既有機會實現和聖誕老公公見面的夢想，還能嘗遍各國年菜，以滿滿幸福感為2021打上漂亮蝴蝶結！

影／深夜大雪冰封合歡山 雪深逾5公分還在飄雪中

受大陸冷氣團影響，合歡山昨迎來今年入冬後初雪，唯因當時水氣不足，只下了短短不到2分鐘，未能積雪；不過，入夜後氣溫溜滑梯，...

台鐵EMU3000首航 騰雲座艙最吸睛

行政院長蘇貞昌昨與交通部長王國材、台東縣長饒慶鈴搭乘台鐵EMU3000新城際列車首航，蘇從台東搭到關山站，還特別在商務車...

一張圖看天氣！下周變天「三部曲」 跨年元旦冷颼颼

中央氣象局預報，未來一周天氣呈現「三部曲」，先濕冷、再回溫，跨年又有東北季風報到，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。