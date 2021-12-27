影／深夜大雪冰封合歡山 雪深逾5公分還在飄雪中

受大陸冷氣團影響，合歡山昨迎來今年入冬後初雪，唯因當時水氣不足，只下了短短不到2分鐘，未能積雪；不過，入夜後氣溫溜滑梯，加上水氣巧妙搭配，今凌晨1時許斷續降下雪霰，隨後雪勢變大且持續降雪，武嶺、松雪樓、小風口等地今晨已是雪白一片，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K須加掛雪鏈才可通行。

由於中央氣象局指出，這波冷空氣偏濕冷，在水氣、溫度的配合下，合歡山、玉山等從周日至周二都有機會下雪；針對高山降雪，道路有結冰及降雪可能性，公路總局也針對台14甲線合歡山區部分路段從昨下午5時起預警性封閉。

合歡山昨天上午8時許確實降下初雪，但下雪時間短暫，直至入夜氣溫溜滑梯，昨晚7時已降至0度，晚上8時更已達負0.8度，之後都維持在零下低溫，隨今凌晨1時左右有水氣進入，合歡山開始斷續飄雪，凌晨2時許雪勢變大並積雪。

松雪樓員工指出，今天凌晨起持續降雪，清晨6時許外出查看狀況，山頭猶如覆上白紗，已雪白一片，積雪超過3公分，道路沿線邊坡處雪深甚至達5公分，雪量相當驚人，而且現在還持續飄雪中。

此外，不少追雪迷衝著氣象預報，一部分從昨晚就徹夜在合歡山等候，多數則在翠峰18K管制口排隊等待今清晨放行，也因此出現排隊車潮，路旁也有不少車輛停在路旁緊急加掛雪鏈，準備開心上山追雪。

公路總局二工處埔里工務段則表示，台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K昨（26）日夜實施預警性封閉路段今上午7時已解除恢復交通，但因合歡山區部分路面積雪結冰，因此上述路段限加掛雪鏈車輛通行，機車、重機及乙類大客車禁止進入。