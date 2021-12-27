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大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊今凌晨飄雪了！
強烈大陸冷氣團來襲，加上充足的水氣，雪霸國家公園雪山三六九山莊，今天凌晨1點起斷斷續續降雪，雪霸保育志工張玉蓮記錄拍下影片，今天上午6點發現山莊周邊已是一片銀白美麗世界，這波降雪應該還會持續。
雪霸國家公園管理處副處長陳俊山說，園區初雪於今年11月10日，今天是第二場雪，雖雪季於明年1月3日才會啟動，雪霸志工早於今年12月24日進駐提供服務，雪霸處提醒山友雪季登山，應選擇經驗豐富的領隊或教練，隊員也應具備實地雪地登山經驗或曾參加過雪地登山訓練，務必在出發前就先學會最基礎的穿綁冰爪方式、正確冰爪步伐與冰斧的使用。
此外，雪霸山區日夜溫差大，請山友採取洋蔥式穿法，並注意頭部保暖，做好保暖防水措施，避免失溫，低溫對高山症也可能有加成效果，若出現頭痛、想吐、喘氣及嘔吐等症狀，就該有所警覺，採取「下降、下降、再下降」的應變措施，來緩解症狀。
雪季期間登山要特別留意山徑步道積雪結冰的路況，以免因結冰步道造成滑倒受傷等傷害，園區高風險路段有黑森林8.8公里的結冰路段，10.7公里登頂雪山前的厚積雪路段，雪山主峰下翠池的碎石坡路段、大霸霸基往小霸的結冰路段及品田山前的V型谷，尤其聖稜線的素密達斷崖與品田斷崖，更是需要做好萬全準備才能攀登。
雪霸處並呼籲，雪季登山前應審慎評估天氣狀況，山友要落實風險評估與自我管理，做好充分準備，入山後，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險，同時謹守無痕山林準則，善盡保護山林之責，確保登山過程平安、順利，唯有做好萬全準備，做到敬山及自我保護，才得以親山享受山林雪季之美。
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