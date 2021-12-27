注意！全台7縣市10度以下低溫特報 4縣市下豪大雨
中央氣象局表示，今(27)日至明(28)日清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。金門縣局部地區有10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。
氣象局表示，受到華南雲雨區及東北風影響，台北市山區已有局部大雨或豪雨發生；今日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區仍有局部大雨發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至明晨仍受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入，雲量多、山區有零星飄雨的機率；氣溫仍然偏低，注意添衣保暖。
他表示，3000公尺(合歡、雪山、玉山…)以上高山，仍有飄雪機率。今日各地區氣溫，北部11至17度，中部11至21度，南部13至23度，東部12至22度。明日白天至周三(29日)冷空氣減弱、氣溫回升；西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨；而氣象局表示，玉山到清晨5時50分，積雪0.5公分，且降雪持續中。
吳德榮說，中高層雲持續從南海移入，遮蔽低層的雲街；東側海面上有「雲街」的回波，西側大片弱回波移入。今晨截至4：53本島平地最低氣溫為北部(新竹湖口鄉)的10.6度；其他各地區平地最低氣溫：中部(台中大甲區)11.0度，南部(台南六甲區)12.7度，東部(宜蘭三星、五結鄉)11.7度，台北市(南港區)也降至11.1度。
他表示，周三下半天起東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降。周四(30日)至周六(元旦)另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響很小，西晴東偶雨。
吳德榮說，跨年(31日)夜及元旦晨，氣溫偏低(各地的平地最低氣溫約在13至15度)，天氣仍偏冷，戶外活動、應注意保暖。元旦白天起至下周(2)日仍受東北季風影響，氣溫小幅回升、北台仍偏涼，為西晴東偶雨的天氣。
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