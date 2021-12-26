為黑客松頒獎 蔡總統：政府民間攜手打造堅韌之島

蔡英文總統今天為2021總統盃黑客松頒獎。蔡總統表示，面對當今全球的議題和挑戰，政府會持續和民間攜手合作，透過創新科技，讓台灣成為一座永續的堅韌之島。

蔡總統指出，這一年遇到疫情考驗，徵件或活動都面臨挑戰，不過如同今年的主題「永續2.0 韌性島嶼」，黑客們仍持續利用創新科技，展現台灣克服挑戰的韌性。

蔡總統說，在「國內松」部分，今年不僅徵集到164件提案，也透過線上工作坊，突破疫情限制，有將近1萬2000位民眾一起參與線上票選；要恭喜脫穎而出的5組卓越團隊「碳匯城鄉」、「LASS-開源公益環境感測網路」、「師．牧漁」、「長照好時光」以及「海湧工作室」，這5組團隊的提案內容，包括能源轉型加速去碳化、河川與海洋生態保育以及健康照護等議題，都是當前台灣非常重要的政策方向。

蔡總統表示，在「國際松」部分，今年第一次聚焦在「氣候」議題，吸引15個國家報名參與，其中有包含台灣成員在內的7支隊伍進入決審；這也代表台灣的民間力量，以實際行動積極參與全球氣候議題。

蔡總統宣布，今年「國際松」由互動式單車網路地圖的A/B Street，以及使用開源數據實現智能氣候農作的 Office Farmers兩支隊伍獲獎；她希望，未來有更多的國際黑客，一起用創新精神和科技知識，為全球重要議題貢獻心力、實現全球共好。