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青春戀愛習題 國健署影片授愛情課

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
國健署互動式影片的男主角偉哲和女主角亭如現身說法。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）
國健署互動式影片的男主角偉哲和女主角亭如現身說法。（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）

「你願意和我交往嗎？」影片中女孩從手機限時動態上看到一起出遊男孩的「邀約」，這時影片畫面出現「接受」、「拒絕」兩項選擇，由觀眾決定。這是23日國健署最新發表的「青春戀習題」情境式互動影片，杏陵醫學基金會執行長高松景表示：「學習示愛與拒絕愛，才懂得什麼叫真愛，這是一輩子的課題。」

國健署23日舉辦「掌握青春限動，創造健康關係」記者會，首次發表「青春戀習題」情境式互動影片。影片由7組小影片組成，開頭由青少年網路打遊戲認識開始，交往、邀約出遊、性邀約等劇情發展，觀看的民眾可以選擇不一樣的劇情發展。片尾還有衛教資訊及交往懶人包等，寓教於樂。

學習愛才有真愛

杏陵醫學基金會執行長高松景說起自己第一次談戀愛的經驗說，他在宿舍裡寫了一封文情並茂、連自己看了都很感動的情書，交給一名心儀的女孩，那女孩沒有反應。拒絕多次他的情書後，高松景決定主動找女孩問：「你為何不接受我，不愛我？」女孩回答：「你真的愛我嗎？若你真的愛，就不要來找我。」

高松景說，女孩拒絕得很明白、清楚，他雖然很傷心，但也突然懂了，若愛她就不該一直打擾她。他說以前社會風氣較為封閉，學校都會發出「禁愛令」，但現在風氣開放，從青少年起就要懂得愛這件事，學習正常交往、戀愛等，才能建立穩定的關係，這是一輩子的課題，所以從青少年就該教起。

把握約會5原則

國健署副署長魏璽倫說，聖誕節邀約活動即將來臨，建議民眾約會時把握五大要點，第一是團體活動優於單獨赴約；第二是了解對方、顧及感受；第三是若有猶豫、明確拒絕；第四是與親友或師長討論；第五若同意性行為，須全程使用保險套。她說把握住這五大原則，就能「尊重他人、保護自己」。

高松景解釋，還未熟識的朋友所提出的邀約，若不想單獨赴約，可透過邀約共同好友，以團體活動的方式參加；先從朋友開始相處，可多瞭解彼此個性及價值觀；拒絕他人告白時，要保有同理心，並顧及對方的感受。若有猶豫，就應明確拒絕對方。

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