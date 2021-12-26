電鍋飯金牌料理王 栗子飯、麻油飯奪冠

電鍋也能做出好料理！由農糧署舉辦的「完美煮藝--一鍋搞定」總決賽，鼓勵大家多用米食，26日決選出兩名冠軍，分別是「香腸栗子炊飯」母子檔和「麻油松阪豬炊飯」母女檔，他們下台興奮說「好棒，獎金1萬元耶。」「哇媽，我們栗子飯冠軍。」農糧署主秘陳啟榮表示：「這場比賽喚起大家對米食美味的記憶，也創出米食新文化。」

香腸栗子拔頭籌

行政院農委會農糧署於26日舉辦「完美煮藝--一鍋搞定」總決賽，頂級金牌料理王選出雙冠軍「香腸栗子炊飯」、「麻油松阪豬炊飯」，各拿到1萬獎金；3名金牌料理王，則由「南瓜小魚乾紅蔥頭炊飯」、「高麗菜炊飯」、「芋泥米糕」得到，也是拿1萬元獎金。

其餘15名入圍選手獲得「美味大師獎」、「創意達獎」，獎金從5000元到8000元不等。現場有許多加油的家人到場助陣，熱鬧非凡。

這場比賽以1名家長搭配1名孩童作為參賽條件，採用國產米為主原料，採用在地食材，製作一鍋到底的電鍋飯料理，1個月內吸引86組隊伍參賽，經美食專家初評、網路票選投票後，選出前20名晉級全國比賽。

這前20名好手包含父子檔、母女檔，還有嬤孫檔，製作的口味繁多，有傳統高麗菜飯，還有用薑黃調味製成南洋風味什錦飯，還有用馬告呈現道地原住民風味的燉飯料理。全都在26日上午利用90分鐘時間製作完成。

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