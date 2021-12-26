一張圖看天氣！下周變天「三部曲」 跨年元旦冷颼颼

中央氣象局預報，未來一周天氣呈現「三部曲」，先濕冷、再回溫，跨年又有東北季風報到，跨年夜到元旦清晨，無論在外參加跨年活動或參加元旦升旗，因氣溫明顯偏涼冷，民眾要注意保暖。

氣象局說，延續冷氣團和華南雲雨區的影響，周二清晨之前，各地仍舊感覺比較濕冷，周二白天起水氣減少、冷空氣減弱，各地回溫。

周四起東北季風增強，周五跨年夜、周六元旦因東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；東半部地區、北部山區雲量多、易有局部雨。

氣象局提醒，周一之前台南以北、東部、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，將有9至11級強陣風，沿海風浪大，其餘地區也有較強陣風。

周一之前，中部以北、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海以下有長浪威脅，海邊活動注意安全。另外，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭將有局部較大雨勢或是局部大雨發生的機率。