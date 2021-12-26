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高雄海上巴士試辦今啟航 串聯高流中心、棧貳庫及旗津

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
高流碼頭的渡輪航線試營運，市府嘗試以海上巴士的形式，串聯高流中心、棧貳庫及旗津。圖／高市府交通局提供
高流碼頭的渡輪航線試營運，市府嘗試以海上巴士的形式，串聯高流中心、棧貳庫及旗津。圖／高市府交通局提供

高雄市輪船公司表示，高流碼頭的渡輪航線今天起至明年1月2日試營運，市府嘗試以海上巴士的形式，串聯高流中心、棧貳庫及旗津，這條渡輪航線的起訖點為高流中心與旗津，往返之中繼點為棧貳庫，乘客可選擇不下船繼續前往旗津或高流中心，成為高雄港灣特有的新玩法。

「棧貳庫-旗津」渡輪航線自2019年6月以來，身兼交通與觀光雙重特色，已是高雄港灣假日輕旅行的亮點，隨著港區建設完善，港內的景點選擇也愈來愈多，再加上高雄特有的海上運具渡輪，高市府希望再引高雄旅遊新一波的風潮。

高雄市輪船公司總經理翁佳彬表示，海上巴士會串聯高流中心、棧貳庫及旗津，這條渡輪航線的起訖點為高流中心與旗津。此航線今天起至明年1月2日試營運，假日下午2點、3點半、5點自高流中心發船開往旗津，平日發船時間為下午3點半及5點；假日下午1點15分、2點45分、4點15分從旗津發船開往棧貳庫，平日發船時間為下午2點45分、4點14分；下午5點半後，棧貳庫與旗津每半小時一班對開。

試營運期間票價採一段票一次收費，無論哪裡登船、哪裡下船，僅在登船時收取一次每人30元，持一卡通悠遊卡可享優惠價每人20元。輪船公司提醒乘客，因採船上收費無法找零，若要投必須自備好零錢搭船。登船地點為高流中心珊瑚礁群三角點，也是拍攝海音館與音浪館的絕佳角度。

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