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新北確診男到過板橋環球美食街用餐 該專櫃今暫停營業
中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增一名本土個案，為住新北未接種疫苗的30多歲男性，該個案近日足跡，包括曾搭乘307、264路公車、台北捷運、台鐵，也曾至板橋環球B1美食街的「小南門」用餐。
對此環球購物中心指出，板橋車站店今大約中午前接獲通知有確診者足跡，中午左右「小南門」已立即暫停該專櫃營業，預計明天恢復營業。而昨晚板橋環球B1美食街閉店後也已完成例行清毒消毒作業，預計今天打烊後針對B1再度強化消毒清潔作業，同時加強人員自主健康監測。
環球購物中心強調，自疫情以來，各店積極落實完整防疫措施，持續進行全館定期消毒、每兩小時公共區域消毒、美食街餐飲櫃位加裝隔板，實施實聯制，量測體溫、提供酒精消毒液、每日員工測量體溫，同時也設有員工防疫消毒門、人臉辨識溫測裝置，提供顧客及員工安心購物及工作環境。
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