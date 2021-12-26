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百名花蓮鄉親搶搭台鐵新城際列車 騰雲座艙吸睛

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵EMU3000新城際列車有專業服務員，打造列車新氣象。記者王思慧／攝影
台鐵EMU3000新城際列車有專業服務員，打造列車新氣象。記者王思慧／攝影

台鐵EMU3000新城際列車今天首航，下午1點抵達花蓮車站，約100名花蓮鄉親搶先搭乘體驗新車，到南澳車站再折返。其中最吸睛的是騰雲座艙，僅提供30個座椅，同時設有WIFI，不但可預訂便當，更有精選國內外各種點心、飲品，讓搭乘火車成為一種享受。

EMU3000新城際列車今天進站時，許多鐵道迷及民眾爭相拍照，紀念歷史的一刻。列車總共有12節車廂，共有538個座位，其中第6節車廂是商務車廂，取名為騰雲座艙，採3排座椅、座位寬敞，可選購精緻點心和飲品，還有專業服務員服務，儘管台北花蓮車票近800元，還是吸引許多民眾訂購。

立法委員傅崐萁今天在花蓮車站參加EMU3000城際列車首航，傅表示，新列車比普悠瑪與太魯閣號還要舒適，座位數與車廂數也比較多，未來返鄉遊子買返鄉車票、遊客訂車票時，都能買得到。

台鐵局長杜微說，未來城際列車規畫8個編組，目前優先提供花東地區民眾使用，於29日正式營運，營運初期開行樹林經台北、花蓮至台東往返6列次，相信明年春節能有效疏運，帶給大家嶄新的感受。

搶先搭乘新列車的陳姓民眾說，車廂寬敞、新穎，每個座位有USB插槽及充電插座非常方便，希望返鄉車票能更好買，解決一票難求的困境。

台鐵EMU3000新城際列車騰雲座艙，採3排座椅、座位寬敞。記者王思慧／攝影
台鐵EMU3000新城際列車騰雲座艙，採3排座椅、座位寬敞。記者王思慧／攝影
台鐵EMU3000新城際列車今天首航，約100名花蓮鄉親搶先搭乘體驗新車。記者王思慧／攝影
台鐵EMU3000新城際列車今天首航，約100名花蓮鄉親搶先搭乘體驗新車。記者王思慧／攝影
EMU3000新城際列車第6節車廂是商務車廂，取名為騰雲座艙，採3排座椅、座位寬敞，可選購精緻點心和飲品。記者王思慧／攝影
EMU3000新城際列車第6節車廂是商務車廂，取名為騰雲座艙，採3排座椅、座位寬敞，可選購精緻點心和飲品。記者王思慧／攝影

車廂 花蓮 台鐵 傅崐萁

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