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台灣小姐郵博館學郵務美學 共同宣傳台灣燈會旅遊
台灣郵政博物館高雄館為宣傳明年台灣燈會在高雄，特別邀請第11屆台灣小姐決賽15名佳麗前往高雄館進行導覽、學習文化美學藝術，並與高雄市文化藝術創意發展協會帶領的導遊團隊合作，進行鐵道觀光採線，佳麗們開心貼上美美的四季郵票，與博物館內各項展品合影。
台灣郵政博物館高雄館長鄭勝治表示，高雄館剛開幕，很榮幸由大會主席潘逢卿帶領台灣小姐決賽佳麗前往參觀，進行文化美學藝術教育，充分發揮博物館發揚郵政文化的功能，導覽部分內容也將成為明年1月17日總決賽的考題。
鄭勝治表示，高雄館也配合高雄市文化藝術發展創意協會，共同行銷台灣燈會在高雄的活動，搭配觀光局明年推動「鐵道年」主題，邀22名導遊進行高雄鐵道、捷運、輕軌等旅遊景點採線，因高雄館旁的郵局為站前郵局，與「賺錢」諧音，還特別準備全國唯一的站前（賺錢）郵戳，燈會期間邀全國遊客前往蓋賺錢郵戳，討個福氣。
就讀交大碩士的佳麗何妮臻為高雄人，多年在外地求學，本次與團隊一起回到高雄，她說，高雄變了好多，台灣燈會睽違20年再度移師高雄，是因不停挑戰自己才終於能有如此美麗的地方。
佳麗林珊妤見到明年虎年新年郵票，開心買好幾份，她說，她屬虎，見到這麼多可愛的郵票很想全部都買回家，寄給新加坡、大陸的朋友及家人，非常具有紀念意義。
來自清華大學的佳麗王韻雅表示，經導覽員介紹，認識到清朝大清流通的大龍、小龍郵票，還有一張價值可破億以上的郵票，回家可能會想找找看有沒有類似的郵票，說不定就成了億萬富翁，明年台灣燈會時還可到博物館蓋「賺錢」郵戳，非常有趣，會想帶家人再前往參觀。
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