聽新聞
test
0:00 / 0:00
合歡山入夜可望降雪 台14甲線傍晚將預警性封閉
合歡山今天降下初雪，追雪遊客驚艷，公路總局考量，當地從昨深夜起車流不斷，今天入夜高山氣溫恐持續低溫，道路仍有結冰及降雪可能性，為確保行車安全，台14甲線合歡山區部分路段下午5時起預警性封閉，明天清晨再視路況開放。
受大陸冷氣團影響，氣象局上周預告本周末合歡山、玉山等3000公尺以上高山可望降雪，台14甲線合歡山公路因此從昨天深夜至今天持續有車輛湧入，追雪車流不斷，武嶺、昆陽、合歡山莊等停車場爆滿，武嶺亭上更是擠滿人潮。
而今天上午8時許，合歡山氣溫一度降至0度左右，上午8時51分降下冰霰，隨後一度飄雪，但因當時濕度不足，降雪並未持續太久；松雪樓員工指出，上午一波下雪僅維持1、2分鐘，但現場民眾都很開心，紛拿手機開拍攝記錄。
公路總局指出，依據最新氣象情資研判，合歡山區路段今晚可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全，為確保用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段今天下午5時起實施預警性封閉，屆時只出不進，並視實際路況擴大管制。
倘若高山出現降雪或路面結冰狀況，會視現地氣候狀況機動調整，不排除提前啟動，或擴大管制範圍至台8線中橫公路，明天清晨會再視天候及路況再公告開放通行或限加掛雪鏈行駛，同時呼籲非必要勿在山區逗留，配合管制及早下山。
仁愛警分局則表示，從昨深夜起至今，上合歡山追雪車流量大，武嶺停車場及附近道路壅塞，再次提醒追雪民眾，出門前請巡檢車輛狀況，並先查詢公路主管機關發布的交管資訊及警廣路況報導，而雪季期間將加強違停取締，切勿違規停車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言