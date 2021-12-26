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合歡山入夜可望降雪 台14甲線傍晚將預警性封閉

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿。圖／警方提供
台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿。圖／警方提供

合歡山今天降下初雪，追雪遊客驚艷，公路總局考量，當地從昨深夜起車流不斷，今天入夜高山氣溫恐持續低溫，道路仍有結冰及降雪可能性，為確保行車安全，台14甲線合歡山區部分路段下午5時起預警性封閉，明天清晨再視路況開放。

受大陸冷氣團影響，氣象局上周預告本周末合歡山、玉山等3000公尺以上高山可望降雪，台14甲線合歡山公路因此從昨天深夜至今天持續有車輛湧入，追雪車流不斷，武嶺、昆陽、合歡山莊等停車場爆滿，武嶺亭上更是擠滿人潮。

而今天上午8時許，合歡山氣溫一度降至0度左右，上午8時51分降下冰霰，隨後一度飄雪，但因當時濕度不足，降雪並未持續太久；松雪樓員工指出，上午一波下雪僅維持1、2分鐘，但現場民眾都很開心，紛拿手機開拍攝記錄。

公路總局指出，依據最新氣象情資研判，合歡山區路段今晚可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全，為確保用路安全，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段今天下午5時起實施預警性封閉，屆時只出不進，並視實際路況擴大管制。

倘若高山出現降雪或路面結冰狀況，會視現地氣候狀況機動調整，不排除提前啟動，或擴大管制範圍至台8線中橫公路，明天清晨會再視天候及路況再公告開放通行或限加掛雪鏈行駛，同時呼籲非必要勿在山區逗留，配合管制及早下山。

仁愛警分局則表示，從昨深夜起至今，上合歡山追雪車流量大，武嶺停車場及附近道路壅塞，再次提醒追雪民眾，出門前請巡檢車輛狀況，並先查詢公路主管機關發布的交管資訊及警廣路況報導，而雪季期間將加強違停取締，切勿違規停車。

台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿，一度管制封閉禁入。圖／警方提供
台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿，一度管制封閉禁入。圖／警方提供
台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿，武嶺亭上更是擠滿人潮。圖／讀者提供
台14甲線合歡山公路昨深夜至今，追雪車流不斷，武嶺停車場爆滿，武嶺亭上更是擠滿人潮。圖／讀者提供
合歡山今天上午降下初雪，入夜雪況可望持續，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段下午5時起預警性封閉。圖／管制資料照，警方提供
合歡山今天上午降下初雪，入夜雪況可望持續，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K路段下午5時起預警性封閉。圖／管制資料照，警方提供
台14甲線昨深夜至今，追雪車流不斷，合歡山遊客中心旁停車場也被停滿。圖／警方提供
台14甲線昨深夜至今，追雪車流不斷，合歡山遊客中心旁停車場也被停滿。圖／警方提供

合歡山 降雪 武嶺

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