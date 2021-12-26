解決花東一票難求 台鐵EMU3000運能提升4成今首航

台鐵局今天在台東車站舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，台鐵局表示，EMU3000將於今年底前完成7列共84輛交車目標，並計畫12月29日前至少完成3編組測試工作，營運初期將以服務宜、花、東民眾為主，希望疏解花東地區一票難求情形。

今天舉辦首航典禮的EMU3000型列車為台鐵局最新型的城際列車，自今年7月30日於花蓮港抵台後，已完成各項測試與調整，12月21日取得第三方獨立驗證與認證單位（IV&V）德國萊茵所頒發的安全營運證明。

行政院長蘇貞昌今天參加首航典禮，宣布車隊開始投入營運。蘇貞昌說，政府除了希望公路、軌道運能增加，也希望再加強火車車廂及全列車等部分，EMU3000型電聯車的加入將會提供相當大的助益，不僅有助於增加運量，也能提高運輸品質。

交通部長王國材說，隨著EMU3000新城際列車的引進，整體運能將較傾斜式列車提高40%，可有效改善東部交通一票難求的問題；交通部將持續要求台鐵局加速推動安全改革及轉型改革工作，包括鐵道邊坡滑動、軌道異物入侵偵測及降低車輛故障率等，以達到鐵道整體安全提升目標。