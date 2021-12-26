醫院長期經營講求績效 陳時中：5月疫情就嚐到苦果

公立醫院協會今舉行「新冠肺炎未來趨勢」研討會，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中致詞表示，台灣醫療體系長期財團法人化，講求「績效」和「獨立經營效率」，因為「大家用最少的人力和病房服務更多的病人」，5月面臨疫情，要挪出一部分做防疫時，就吃到苦頭。

既然已經嚐到苦果，就要思考如何建立更強大的防疫體系。陳時中表示，後疫情時代的預算分配和財政思考都要一起改變，重新思考醫療體系的任務，也包括要留餘裕培育更多人才，遇到國家有難才能義無反顧發揮最大效果，

新冠疫情2019年底爆發以來，即將邁入第三年，陳時中表示，鑑往知來，可說去年是有驚無險的一年，今年是驚濤駭浪的一年，明年希望是否極泰來的一年。「新冠病毒唯一不變的，是他一直在變」，導致人們對於疫情走向的預測、疫苗的發展、疫苗的打氣、疫苗接種策略，也跟著一變再變。

「記者每天都問我，第三劑間隔要不要縮短？我開玩笑說，距離你前兩天問我，已經縮短兩天了。」陳時中表示，時局一直在變，原本AZ研究團隊提出的報告說，兩劑AZ加上一劑mRNA疫苗效果很好，他很敬佩AZ研發團隊放棄專利、做出便宜疫苗，也不掩飾其他廠牌疫苗的好處。沒想到最近更新的報告又說，打三劑AZ疫苗的效果也不錯，所以只好交給專家委員來判斷該怎麼做。