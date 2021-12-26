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獨／衛福部預告診所無障礙規範草案 僅規範新設診所

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
衛福部網站可查詢全國醫療院所無障礙就醫環境資訊，為醫療院所自評結果。圖／擷取自衛福部網站
衛福部網站可查詢全國醫療院所無障礙就醫環境資訊，為醫療院所自評結果。圖／擷取自衛福部網站

衛生福利部12月20日預告修正診所設置標準，新增「友善設施」規定，明年新制上路後設立的診所，無論通道寬度、坡道斜度、廁所空間、櫃檯高度等，都要符合無障礙規定。身障團體雖樂見制度進步，卻仍憂心新設診所畢竟是少數，即便身障者先查詢衛福部公布的無障礙診所，仍會面臨連門口斜坡都上不去的窘境，希望政府積極輔導有條件改建的診所，逐步符合新制。

身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔指出，之前北市只有診所可以接種莫德納疫苗，有身障朋友先查詢衛福部公布的無障礙診所，專程到了現場才發現，診所門口斜坡坡度竟然高達45度角，輪椅根本上不去，只好拜託醫生護士出來，在人來人往的騎樓幫他接種疫苗。

醫改會執行長林雅惠指出，根據監察院2019年進行調查的結果，全國診所通道有無障礙設施的比率僅35%，廁所有無障礙者僅26%；如果單看某些高齡化嚴重的縣市，例如彰化縣，廁所和通道有無障礙的診所比例更低，只有3到4%。

既有的診所不但無障礙比例低，少數有無障礙的，很多也做不到位。林雅惠表示，衛福部網站和健保快易通App都有公布一些無障礙診所名單供民眾查詢，實際查詢並使用會發現，許多號稱無障礙的診所，其設施並不符合通用設計原則，也沒有考量障礙者的使用經驗，導致許多身障者滿懷期待到了現場，才發現根本無法使使用。

林雅惠指出，全台灣有1萬多間診所，西醫診所每年只增加大約100家左右，如果只要求新設置的診所符合無障礙，既有的診所都不去要求，這將遠遠趕不上正在走向超高齡化的台灣社會所需。醫改會呼籲，政府大力推動分級醫療之際，也應該要積極協助全國1萬多家診所更加落實身心障礙者權利公約，兩大重點包括，以通用設計的標準去檢視設施，也要廣納障礙者的使用經驗。

基層醫療醫療協會理事長林應然表示，身障團體的要求很合理也沒有錯，醫界和診所都很希望所有人就醫都能夠暢行無阻，但也希望能夠體諒有些診所要改變硬體結構，真的有很大的困難，例如寸土寸金的都會區，承租不到太大的空間，改建需要取得房東的同意等等。

林應然說，硬體上的困難，診所都會透過軟體、人力來彌補，例如醫護人員直接把輪椅抬進來、藥師也會走出高高的櫃檯來給予藥事服務，絕對都努力盡量滿足病人的需求，不會拒絕就醫，希望民眾也能看到診所的用心。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，爲獎勵醫療機構設置無障礙就醫環境，衛福部今年度爭取特別預算進行獎補助，每家最高獎勵上限30萬元，目前正在審核當中。現階段政策目標為「先求有、再求好」，希望這次草案能順利上路，進一步的規劃才有望討論出更明確進程。

健保快易通App的「就醫院所查詢」當中的進階查詢，可查醫療院所無障礙資訊。圖／擷取自健保快易通App
健保快易通App的「就醫院所查詢」當中的進階查詢，可查醫療院所無障礙資訊。圖／擷取自健保快易通App

身障者 衛福部 通用設計

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