快訊

石虎與光電的生態零和拉鋸戰 養好老鼠會是解方？

「連環泡」女星方芳喜曬中國身分證 網驚揭真相：還是能用健保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友好奇桃園YouBike怎常現蹤台北市？官員解答了

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，這輛小小黃上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」圖／引用自網路
有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，這輛小小黃上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」圖／引用自網路

有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，由於這輛小小黃（YouBike）上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」也引發網友熱議，其實桃園的車很常在雙北看到，還有網友稱桃園的車子比較好騎，更有網友好奇，跨縣市會不會被罰錢(調度費)？

北市交通局表示，根據微笑單車官網，只要是北北桃不需調度費，雙北騎到新竹以南，才需付調度費，北北桃都可以A地借B地還，不需要調度費，有可能是分階段被騎到北市，使用費會依照租借地點計價方式開始計價。

有網友驚呼有人從桃園騎到台北？「腿力真強大！猛！」還有網友開玩笑「別動！明天還要騎回桃園上班！」更有許多網友開始討論，為什麼桃園的車子比較新？比較好騎？跨縣市會不會被罰錢？

臉書社群信義兩三事有網友日前貼出一張YouBike照片，明明地點是在台北市永春捷運站附近，不過車子是桃園的車子，引發網友熱議，許多網友有感，留言「在台北很常見，真是奇妙的緣分」，還有網友說「在松山車站借的幾乎是桃園版，還看過彰化來的」，還有網友經驗談「桃園的車子踩踏板不需要費力，就可以騎很遠」。

不過也有網友發揮柯南精神，表示桃園的車其實很常在雙北看到，應該是分階段被騎過來的吧！

另外，網友也熱議調度費，有網友說，「上次從新竹騎回台北要750元調度費」。對於桃園借台北還，會不會被罰？北市交通局表示，根據微笑單車官網，只要是北北桃不需調度費，雙北騎到新竹以南，才需付調度費，北北桃都可以A地借B地還，使用費會依照租借地點開始計價。

有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，這輛小小黃上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」圖／引用自網路
有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，這輛小小黃上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」圖／引用自網路

桃園 北市

延伸閱讀

上海防疫新規亂航班 春節返鄉檢疫充滿變數

桃園跨年煙火秀 交管疏導車流

就職滿7年 鄭文燦臉書千字文細數政績

桃園新屋高中多功能運動中心啟用 泳池三溫暖對外開放

相關新聞

網友好奇桃園YouBike怎常現蹤台北市？官員解答了

有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，由於這輛小小黃（YouBike）上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰...

台南平價美食小確幸不再？市府稽查漲價範圍驚人

近期受到疫情等因素影響，物價飛漲，台南市政府消保官等單位近期全面稽查物價調漲的狀況，發現調漲的範圍非常廣，例如台南著名的...

影／合歡山下雪了！雪花狂飄2分鐘遊客樂拍嗨翻

受大陸冷氣團影響，氣溫溜滑梯，3000公尺以上高山可望降雪，又巧逢周末，不少遊客利用休假上山追雪，合歡山今晨湧現車潮，而...

今愈晚愈冷這些地方可望降雪 跨年另一波冷空氣強襲

中央氣象局表示，今晚到明晨是這波冷空氣最強的時候，且愈晚愈冷，苗栗以北地區氣溫可能不到10度，周二白天才會回暖；但周四又...

影／EMU3000新城際列車台東首航 蘇貞昌：台鐵改革要快

交通部台灣鐵路管理局今天在台東車站，舉辦EMU3000新城際列車首航典禮，行政院蘇貞昌院長宣佈車隊營運，並提醒車廂、服務...

北市元旦新制 北車周邊禁菸最高罰1萬、二期空品上路

再過幾天就要跨入2022，台北市政府整理明年元旦新制，包括台北車站周邊明年元旦起列為禁煙區；北市第二期空氣品質維護區，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。