網友好奇桃園YouBike怎常現蹤台北市？官員解答了

有網友日前在臉書社群貼出一張YouBike停在台北捷運永春租借站的照片，由於這輛小小黃（YouBike）上貼有「桃園」字樣，網友驚問「是誰這麼拚命？從桃園騎來永春捷運站？」也引發網友熱議，其實桃園的車很常在雙北看到，還有網友稱桃園的車子比較好騎，更有網友好奇，跨縣市會不會被罰錢(調度費)？

北市交通局表示，根據微笑單車官網，只要是北北桃不需調度費，雙北騎到新竹以南，才需付調度費，北北桃都可以A地借B地還，不需要調度費，有可能是分階段被騎到北市，使用費會依照租借地點計價方式開始計價。

有網友驚呼有人從桃園騎到台北？「腿力真強大！猛！」還有網友開玩笑「別動！明天還要騎回桃園上班！」更有許多網友開始討論，為什麼桃園的車子比較新？比較好騎？跨縣市會不會被罰錢？

臉書社群信義兩三事有網友日前貼出一張YouBike照片，明明地點是在台北市永春捷運站附近，不過車子是桃園的車子，引發網友熱議，許多網友有感，留言「在台北很常見，真是奇妙的緣分」，還有網友說「在松山車站借的幾乎是桃園版，還看過彰化來的」，還有網友經驗談「桃園的車子踩踏板不需要費力，就可以騎很遠」。

不過也有網友發揮柯南精神，表示桃園的車其實很常在雙北看到，應該是分階段被騎過來的吧！